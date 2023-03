Nadal demana ser "més proactius" i apartar preventivament professors quan hi ha una denúncia per assetjament

El conseller d'Universitats, Joaquim Nadal, ha demanat ser "molt més proactius" i apartar preventivament els professors o catedràtics de seguida que hi ha una denúncia per assetjament, sigui sexual o laboral. En declaracions a Ràdio Estel, Nadal s'ha referit als dos casos coneguts els últims dies a la UAB. Un d'ells no va ser apartat fins que va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona.

"No poden passar ni setmanes ni mesos", ha dit Nadal, que ha afegit que "a vegades dona la impressió que entre que es produeix la primera l'alerta i es ratifica una reacció passa massa temps". "Quan apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu. S'ha de ser contundent en inici, perquè si no els temes es podreixen i es perpetuen, i no pot ser de cap manera", ha insistit.

La UAB va anunciar dimarts que apartaria de forma immediata un catedràtic de Física condemnat per assetjament sexual a una estudiant de doctorat a qui dirigia la tesi. Ara bé, la responsable d'Igualtat de la facultat va dimitir perquè la universitat no va voler actuar fins que el cas no es va donar a conèixer a la premsa.

Dijous es va conèixer un altre cas. La mateixa universitat va anunciar que suspenia de sou i feina durant 14 mesos un professor de Filologia Hispànica que havia estat denunciat per assetjament sexual i laboral per vuit estudiants. Nadal ha demanat ser més proactius i actuar abans, de seguida que hi ha una primera alerta.

"Hem de ser contundents i fulminants. S'ha de separar la poma del cistell", ha insistit el conseller, que ha indicat que si hi ha una denúncia ha de deixar d'haver contacte "no entre la denunciant i el denunciat, sinó entre el denunciat i tots els contactes amb alumnes". "Només així apartarem els problemes", ha reblat.