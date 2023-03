Neix BubblePop a Barcelona, el primer festival de música asiàtica d'Europa

Els fans del manga, l'anime i la cultura asiàtica tindran una nova cita per marcar al calendari a Barcelona, el festival BubblePop, centrat en música asiàtica, que serà "un spin-off" del Manga Barcelona. LeeHi, Rei Ami, Superorganism, Junny o Macross 82-99 són alguns artistes que actuaran en aquesta primera d'edició d'un festival, que la directora general de FICOMIC, Meritxell Puig, ha descrit com el primer certamen de música asiàtica d'Europa.

La Fira Montjuïc acollirà l'1 i 2 de juliol BubblePop, que tindrà la música com a protagonista, però també hi haurà espais més petits de manga i de gastronomia asiàtica. "Hem vingut per quedar-nos i seguir creixent", ha destacat Puig. També ha remarcat que serà el primer festival de música asiàtica, que neix d'una reclamació "imparable" del públic.

"Volíem fer un projecte més pel públic del Manga Barcelona, que tant ens estima, i transportar-li una part del Manga i complementar-lo" amb més propostes. Tot plegat, pretén homenatjar a la comunitat asiàtica i oferir aquesta proposta als seguidors de fenòmens com el K-Pop o el J-Pop.

Abonament a 58 euros

Ha remarcat que és un festival nou, "el primer amb aquestes característiques a nivell europeu". Puig ha ressaltat que un dels objectius és "intentar trobar nous públics que puguin descobrir artistes i s'introdueixin en el món del manga i del còmic". Entre els noms del cartell destaca l'artista sud-coreana LeeHi, amb més 500 milions de reproduccions a Youtube; REI AMI, coneguda per hits urbans com Freak, DICTATOR o Snowcone, visitarà per primera vegada Europa i actuarà el dissabte al costat de Superorganism, la banda londinenca encapçalada per Orono Noguchi responsable de temes com Something for Your M.I.N.D. o Everybody Wants to Be Famous.

Els festival es desenvoluparà durant la tarda i la nit i les entrades es posaran a la venda a partir del dimecres 20 de març a un preu de 58 euros l'abonament de cap de setmana i 38 euros cada dia per separat.