El Manga Barcelona s'estrena a la Fira Gran Via en la 28a edició

El Manga Barcelona ha obert les portes de la 28a edició que se celebra per primera vegada a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El saló, que té lloc fins diumenge, ocupa els palaus 4, 6 i 7 amb un total de 82.000 metres quadrats i un 6% més d'expositors. L'organització preveu superar els 152.000 visitants de l'útima edició, celebrada el 2019.

Malgrat el canvi de localitació del saló, els fans no han decebut als organitzadors i a primera hora de matí ja hi havia centenars de persones que volien entrar al recinte formant una cua que ha anat avançant. "Sempre s'ha necessitat més espai perquè la recepció dels lectors és molt bona i venen en massa", ha remarcat David Hernando, director editorial de Planeta Cómic.

Hernando també ha destacat en declaracions a l'ACN que les editorials i llibreters volien més espai pel saló. "S'ha guanyat més espai i, tot i estar més lluny, els fans venen sempre on se celebri al saló", ha afegit. També ha dit que des de l'inici de la pandèmia fins a principis d'aquest any hi havia hagut un increment de la venda de manga amb un creixement del mercat a principis del 2022 de més del 25% comparat amb el 2021. "A finals d'any s'està tranquil·litzant més la situació", ha indicat.

Els convidats d'aquesta edició

Entre els convidats destacats d'aquesta edició hi ha l'autor de Four knights of the apocalypse i The seven deadly sins, Nakaba Suzuki, que actualment està treballant en la seqüela del seu popular treball. També hi ha l'autor Shun Umezawa, que recentment ha estat guardonat amb el Premi a l'Excel·lència del Japan Media Arts Festival per El incidente Darwin. També participa al saló el català Carles Dalmau, concept artist del videojoc Cult of the Lamb.

A nivell musical, un dels anuncis més celebrats és el de Yoko Takahashi, cantant japonesa que es va fer famosa per la cançó d'obertura de Neon Genesis Evangelion; Mahousyoujo Ni Naritai, La Kame Band, Víctormame o Tenkaichi Musical.

La sala Kitsune acull presentacions editorials i la nova sala Manga Academy se centra en els debats, conferències i xerrades al voltant del manga, l'anime i la cultura popular japonesa. També hi ha un important espai dedicat als esports i l'oferta del saló es complementarà amb activitats dirigides als més joves.

El Manga Barcelona torna a apostar per l'animació i el cinema japonès, on es fan projeccions de pel·lícules a l'Auditori. També s'organitzen activitats amb actors de doblatge cada dia.

Dels manga esportius a les tradicions escolars

Entre les exposicions hi ha Expokon, que fa un repàs a la relació que existeix entre diferents disciplines esportives i el manga amb els personatges més populars dels manga esportius. També hi ha Manga Km0, que mostra alguns dels autors sorgits de l'Escola Joso, que s'han dedicat al còmic japonès.

Pels més petits, Manga Kids ofereix una experiència per descobrir com és anar a una escola japonesa. El retorn de la secció per als infants després de la pandèmia ofereix les tradicions dels escolars japonesos: es podran emprovar una de les típiques motxilles i, fins i tot, podran aprendre les salutacions i rutines matinals.