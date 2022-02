Manga Barcelona canvia d'ubicació i de dates. El saló es trasllada de la Fira Barcelona Montjuïc a la Fira de Gran de Via i se celebrarà cada mes de desembre. En concret, aquest any tindrà lloc del 8 a l'11 de desembre als pavellons 4, 5 i 6 del nou espai. Si fins ara les dates del saló eren al voltant de l’1 de novembre, es preveu que les properes edicions girin al voltant dels festius del 6 i 8 de desembre.

"Anem a unes instal·lacions meravelloses amb més espai" i amb la possibilitat que pugui venir "més gent", ha explicat la directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig. L'organització ha destacat que havia arribat el moment de "seguir creixent d’una altra manera, fent la vida més fàcil a visitants i també a expositors".

FICOMIC ha explicat que el Manga Barcelona "no ha parat de créixer en nombre de visitants i expositors des que va iniciar la seva aventura fa més de 25 anys, però en l'última etapa el creixement ha sigut espectacular, com ho està essent el creixement del sector del còmic i del manga i l’anime en particular".En aquest context, han assenyalat que l’esdeveniment ha aprofitat al màxim les capacitats de Fira Barcelona Montjuïc, però "sembla ser que ha arribat el moment de seguir creixent d’una altra manera, fent la vida més fàcil a visitants i també a expositors".

Puig ha ressaltat que ja fa temps que li donaven voltes i molta gent els hi demanava el canvi. Al 2019, ha dit, van veure que les instal·lacions "donaven pel que donaven" i van començar a parlar amb Fira de Barcelona de la possibilitat del trasllat. Però el 2020 va arribar la pandèmia i van aturar els plans de canvis d'ubicació. Després de l'edició de l'any passat, van veure que havia arribar el moment de traslladar-se a Fira de Gran Via. En total, ha remarcat Puig, tindran tres pavellons i zona exterior i seguiran realitzant la mateixa programació amb sala de cinema, amb activitats i xerrades, master class. "Tot el que teníem ho traslladem per millorar", ha manifestat.

Puig ha explicat que un altre canvi és la celebració del Manga Barcelona al mes de desembre. Ho ha justificat dient que sempre serà així "per assegurar que al recinte de Gran Via" hi tenen els pavellons disponibles. En qualsevol cas, aquest canvi no afecta al Comic Barcelona que seguirà celebrant-se, ha apuntat Puig, al recinte de la Fira Montjuïc. Les entrades del certamen sortiran a la venda amb més temps i ha assegurat que no passarà el mateix de la passada edició, en la qual van haver d'organitzar-ho tot en un mes i mig. "Tothom estava amb tantes ganes que es va col·lapsar tot".