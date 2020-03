Concerts en streaming per fer front a l'aïllament del coronavirus

Els organitzadors del Cuarentena Fest ho confirmen a contracor; aquest festival neix del més pur tedi, aquest que ens fa buscar formes reconeixibles entre les rugositats del gotelé o contemplar des del balcó l'atzarós picoteig d'un colom en plena vorera. L'epidèmia, amb la seva bona dosi de psicosi i el seu carnestoltes de màscares, ens insta a romandre reclosos, sense indici d'alliberament, confinats en els nostres petits habitacles metropolitans; lliurats a la desídia.



Afegeixin a l'apatia pròpia del tancament la cascada de cancel·lacions de concerts a la qual hem assistit en els últims dies. Una autèntica sagnia per a petits promotors i músics els honoraris dels quals amb prou feines cobreixen el desplaçament. Doncs bé, el Cuarentena Fest neix amb l'honorable intenció de "continuar oferint cultura en aquests temps difícils", expliquen els organitzadors. Per això han convocat a una vintena d'artistes independents a que comparteixin la seva música des del lloc en el qual la conceben: el seu dormitori.

Ho faran en streaming, a partir d'aquest dilluns i al llarg de diverses setmanes —la durada del festival està encara per determinar i dependrà del nombre d'artistes que finalment se sumin—. "Dos concerts al dia, amb una mena de proximitat diferent, amb una filosofia clara: la música no es deté, ni tan sols en temps tan durs com aquest", afegeixen des del festival. De moment aquests són alguns dels artistes confirmats: Airu, Àlien Tango, Ayalga, Barbara, Cabiria, danieldaniel, Estrella Fugaz, Jose Ignacio Martorell, Kids from Mars, lashormigas, Le Nais, Marcelo Criminal, Megansito el Maco, Pavvla, rebe, Santi (Autoescuela), Stephen Please, Valdivia.



Els interessats a assistir a aquesta sort de festival d'alcoves ho tenen molt fàcil; o bé poden fer un visionament selectiu a través dels canals de Youtube dels artistes en qüestió, o bé poden veure'ls en sèrie a través de la web cuarentenafest.tumblr.com. Les sessions estan previstes que siguin a les 21 i a les 22 hores. "Si les circumstàncies no ens permeten trobar-nos amb els fans, volem continuar arribant a ells, en el seu confinament, a casa seva", resolen els organitzadors d'aquesta original proposta.

El llit, sigui de molles o proveïda d'un confortable somier, ens dona descans, trobades de caràcter amatori i fins i tot, si va vostè curt en el pla afectiu, és l'escenari més propici per a lliurar-se a l'onanisme. També pot un llegir als clàssics, menjar sostre durant hores o somiar despert. Això ja depèn de vostè. Poques vegades el llit ha estat tribuna per a una reivindicació (obviem, si us plau, aquell infaust happening protagonitzat per John Lennon i Yoko Ono) tan necessària com aquesta, a saber; la importància de la música en directe no sols per commoure i delectar al personal, sinó per a unir-nos en ple aïllament.



'Yo me quedo en casa Festival', cultura per passar el Covid-19

Una altra iniciativa en la mateixa línia és la del Yo me quedo en Casa Festival, que agafa el nom del popular hashtag estès per les xarxes davant la crisi pel coronavirus per demanar a la gent que s'aïlli a casa, sobretot a Madrid, on s'està vivint una intensa crisi pel covid-19. Els organitzadors, que no compten amb cap discogràfica ni marca al darrere, ja han obert un compte a les xarxes socials per anunciar el cartell, amb graella de concerts el 13, 14 i 15 de març.



Tal com explica un dels promotors, Fran Blázquez, la iniciativa va néixer la nit d'aquest dijous, i divendres ja han pogut sortir amb un cartell amb més de 40 artistes: "El que volem és retornar-li a la societat el suport que li donen a la música, i principalment conscienciar a la gent perquè es quedi a casa. Volem oferir propostes culturals, que són moltes, perquè a banda d'escoltar música enllaunada puguin veure els seus artistes preferits als seus sofàs i des del sofà de casa".



Hi actuaran artistes com Rozalén, David Otero, Nil Moliner, Alfred García, Carlos Sadness, Dani Marco i molts més. En aquesta ocasió, els músics retransmetran les actuacions des dels seus perfils personals d'Instagram a les hores assenyalades al cartell. A més, Blánquez assegura que la iniciativa ha despertat l'interès de molts més artistes i que potser allarguen més caps de setmana: "Volem ajudar a la gent que se li faci tot més amè":