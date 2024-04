Neix la Xarxa Veïnal contra el Soroll, que reivindica el dret al descans a Barcelona i carrega contra Collboni

Els veïns de Barcelona diuen prou al soroll. Diverses associacions veïnals, com la Plataforma Dormir Tranquils, l'Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica (ACCCA), la Xarxa Veïnal del Raval, Alerta Poble-sec, l'Associació Stop Concerts o la Plataforma Places de Gràcia, s'han aliat en la Xarxa Veïnal contra el Soroll (Xavecs) per reivindicar el dret al descans. Exigeixen que els comerços de 24 hores, els bars i les terrasses tanquin a les deu de la nit cada dia de la setmana, és a dir, de dilluns a diumenge.

Es queixen que amb les ampliacions permeses arran de la pandèmia de la Covid-19 hi ha una "sobreocupació" de l'espai públic. Assenyalen, en concret, que les terrasses han passat de 18.000 a 30.000 en aquests darrers anys. En aquest sentit, volen protocols per denunciar l'excés de soroll, rebaixar els límits de decibels permesos i "tolerància zero" amb els botellots i el soroll generat per l'oci nocturn.



Actualment, les terrasses poden obrir fins a les 00:00 hores de diumenge a dijous i fins a la 1:00 hores divendres, dissabtes i vigílies de festius, excepte en el cas de les zones tensionades que han de tancar una hora abans. Els veïns, però, demanen silenci generalitzat a partir de les 22:00 hores.

Jordi Badia, president de l'Associació SOS Enric Granados i portaveu de la Xavecs, ha assenyalat que els veïns s'han unit per defensar drets fonamentals com el dret al descans, a la intimitat, a la salut i a la vida.

Restriccions als concerts de gran format

També demanen que els esdeveniments musicals de gran format, com concerts o festivals, acabin a les 22:00 hores i es traslladin progressivament a altres localitzacions fora de la ciutat i allunyades d'habitatges. Així mateix, carreguen contra el govern de Collboni perquè, diuen, "s'ha plegat als designis dels quatre gremis que menystenen els veïns".

Concretament, es queixen de les molèsties que genera per al veïnat la celebració de concerts a Montjuïc o festivals com el Cruïlla o el Primavera Sound al Fòrum i proposen fer-ho en ubicacions alternatives, allunyades de la ciutat i en tot cas fins a les 22:00 hores.

També incideixen en les molèsties derivades de la proliferació dels pisos turístics o l'activitat dels músics ambulants que treballen amb dispositius amplificats, així com les discoteques mòbils en zones d'habitatges.

Crítiques al govern de Collboni

Preguntats pel govern de Collboni i si han notat canvis respecte l'executiu d'Ada Colau, els veïns han assenyalat que la situació ha empitjorat.

Miquel Prats, de la Xarxa Veïnal del Raval, ha assegurat que el govern dels comuns sempre era a l'altra banda per escoltar-los i rebre les seves queixes. Per contra, ha opinat que el govern socialista s'ha "plegat" als "designis" de "quatre gremis o lobbies", com ara el Gremi de Restauració de Barcelona.

Els veïns també han opinat sobre la possibilitat que els cotxes de la F1 puguin circular pel centre de Barcelona, una opció que els sembla "un acudit".