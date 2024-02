Neix al Zoo de Barcelona una gasela dama mohor, una espècie en perill d'extinció

Ha nascut al Zoo de Barcelona un exemplar de gasela dama mohor, una espècie natural de les regions subdesèrtiques del sud del Marroc i el Sàhara Occidental que es troba en perill crític d'extinció, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Les principals amenaces que pateix al seu hàbitat natural són la caça indiscriminada i la pèrdua i degradació del medi natural a causa de la pastura excessiva i la ramaderia.



Segons un comunicat de l'Ajuntament de Barcelona, aquest exemplar és fill d'una de les femelles del grup i del mascle reproductor. El seu estat de salut es bo des que va néixer el 7 de febrer i ara ja interactua amb la resta d'animals amb la mare sempre a prop. El director del Zoo de Barcelona, Sito Alarcon, apunta que "aquest naixement és un altre èxit de l'esforç del Zoo amb la conservació d'espècies".



Alarcon també apunta que els programes són molt importants i que el Zoo hi col·labora per perquè "entre els seus objectius hi ha la recuperació de la biodiversitat d'una regió molt amenaçada pel canvi climàtic i la pressió humana com és el Sahel".

Reintroducció d'espècies

Aquesta espècie d'antílop ja es va extingir al seu hàbitat natural, però l'any 1971, l'Estació Experimental de Zones Àrides del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) va iniciar un programa de cria en captivitat que va fer possible la seva reintroducció al Senegal (Reserva Especial de Fauna de Guembeul), el Marroc (Reserva Real de R'Mila) i Tunísia (Parc Nacional de Bou-Hedma).

L'èxit d'aquest programa del CSIC també va impulsar la posada en marxa d'un programa de conservació ex situ EEP de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), que ha permès assegurar la continuat de l'espècie. El Zoo de Barcelona col·labora activament en aquests dos programes de reintroducció de la gasela dama mohor.