La neu ha caigut a llocs inèdits en anys: Collserola, la serra del Garraf i a punts elevats del litoral 

La neu ha caigut de matinada el Tibidabo, a la serra de Collserola, i s'ha deixat veure en alguns punts de la part alta de Barcelona i també a les zones més elevades d'una part dels municipis del litoral català, com la serra del Garraf. Són zones on feia anys que no hi queia. Segons ha explicat a través de les xarxes Alfonso Puertas, meteoròleg de l'Observatori Fabra, en aquest punt la neu hi ha fet gruix i ha nevat amb força fins a primera hora del matí d'aquest dilluns, amb 7 centímetres de mitjana.

Al marge de Barcelona, també ha nevat amb ganes de nit i matinada a punts del Vallès Occidental, com Terrassa i Sabadell, així com a poblacions del Baix Llobregat, com Begues i Viladecans. Fins i tot a tocar del mar, com Castelldefels i Gavà. També han caigut alguns flocs a Tarragona, fins i tot al port, tot i que no ha agafat.

La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya és que la nevada afecti bona part del litoral i del prelitoral català, especialment el Montseny i el Penedès. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha activat el pla especial d'emergències per nevades (NEUCAT) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha preparat un dispositiu especial per netejar les rondes de Barcelona. Hi ha un total de 17 comarques afectades per la neu.

La neu també ha arribat a Tarragona capital. Els veïns més matiners han compartit a través de les seves xarxes vídeos i fotos des de diferents punts del terme municipal.