6 indrets de Catalunya per gaudir amb raquetes de neu

Les raquetes de neu segueixen de moda. Aquesta opció ha guanyat adeptes darrerament, en gran manera gràcies a la seva versatilitat. Permeten travessar molts dels terrenys nevats, així també com llocs congelats. La seva relativa facilitat i el preu més econòmic que altres modalitats fan que les raquetes de neu siguin accessibles per a molts.



Si voleu aprofitar la neu d'aquest hivern a casa nostra, però no sabeu per on començar, calçar-vos unes raquetes pot ser una bona opció. Per això, us proposem fins a sis indrets de Catalunya on trobareu rutes per fer amb aquesta modalitat a l'alça.



Vall de Núria

Un dels millors llocs per iniciar-se amb les raquetes de neus a casa nostra pot ser la Vall de Núria (Ripollès). L'indret compta amb circuits específics senyalitzats per a aquesta pràctica, que es poden realitzar de forma autònoma i de forma gratuïta.

A l'estació es poden llogar les raquetes als serveis de lloguer de material. O també apostar per guies de muntanya professionals. De la mà d'Oxineu es pot fer un bateig de raquetes de neu, bateig de raquetes de neu nocturnes i sortides a lluna plena.

Una de les rutes que podem fer també és aquesta, de FGC Turisme Outdoor a Wikiloc. És una ruta fàcil i curta, de només 1,15 km, però que ens porta pels ponts històrics de la Vall de Núria.

Rasos de Peguera

Els Rasos de Peguera (Berguedà) són una de les apostes molt recurrents. Aquesta antiga estació d'esquí s'acostuma a massificar als mesos d'hivern, gràcies a ser un indret espectacular on fer diverses activitats i per a tots els públics, i per la seva relativa proximitat amb Barcelona. Ubicat a 1836 metres d'altitud, és un indret ben accessible.

Avui no hi ha serveis relacionats directament amb l'esquí, però de forma autònoma podrem realitzar diverses rutes, que podrem trobar en llocs com Wikiloc. Trobem rutes per a tots els nivells, gràcies al fet que també té pendents suaus i recorreguts accessibles. Us proposem aquesta ruta circular de certa dificultat tècnica, 11,11 km de distància i 531 m de desnivell positiu.

Vallter 2000

A Vallter (Ripollès) es poden dur a terme diverses excursions amb raquetes de neu per gaudir de l'entorn natural que ofereix l'espai. En concret, hi ha 4 itineraris previstos per fer aquesta activitat, pensats per diferents nivells, des de famílies amb nens fins a esportistes avançats. Arranquen al pàrquing de la cota 1910 m i passen al llarg de tota la zona d'Ull de Ter fins a la cota a 2550 m de l'estació.

Hi podrem fer també l'activitat de forma autònoma, amb material propi o llogat. Si volem sortides guiades amb raquetes de neu a Vallter, tenim tres empreses que ofereixen el servei: Vertical Emotions, Setcases Esquí i Guies Nord Sud.

Raquetes de neu a Vallter. — Generalitat de Catalunya

Port Ainé

Port Ainé (Pallars Sobirà) té una situació privilegiada, sota el Pic de l'Orri (2.440 m), que li atorga un microclima que li permet tenir una de les millors neus. Hi trobarem 25 pistes d'esquí alpí i 26,7 km esquiables, però les raquetes de neu també són una opció en aquest indret.

A Port Ainé trobarem l'oferta d'Outdoor Adventour, agencia especialitzada en els Pirineus, que ofereix un passeig interpretatiu pel bosc, una excursió al Pic de l'Orri i una nocturna de raquetes i astronomia. Si volem fer-ho pel nostre compte, tenim per exemple aquesta ruta circular de 7,73 km, 467 m de desnivell positiu i de dificultat fàcil. L'autor de la ruta a Wikiloc apunta que no ens farà falta cap forfet ni tiquet.

Bosc de Virós

El bosc de Virós (Pallars Sobirà), un dels racons més ben conservats del Parc Natural de l'Alt Pirineu. És un indret ideal per practicar senderisme, però a l'hivern també podem gaudir d'un terreny ideal per dur a terme diverses activitats relacionades amb la neu. Sortint del Refugi Gall Fer (1700 m), s'inicien les diferents activitats que es poden arribar a fer a l'estació.

Altres, com aquesta de Wikiloc, surten directament d'Araós, on podem començar a caminar després de deixar el transport. Segons indica el Parc Natural de l'Alt Pirineu en aquesta ruta circular, la dificultat és difícil. Quan no hi ha neu es pot fer amb poc més de 4:30 hores, però si la fem amb raquetes en aquesta època de l'any ens requerirà bastanta més estona. Són 13,54 km de distància i 886 m de desnivell positiu.

Port del Compte

A la zona del Port del Compte (Solsonès), a la Vall de Lord, trobarem una gran oferta relacionada amb l'esquí i la neu. Les pistes transcorren entre els 1730 m de cota mínima als 2290 m de cota màxima, en el Clot Rodó. Més enllà de l'esquí a l'estació, la zona també és especialment propicia per a les raquetes de neu.

Per exemple, aquesta ruta és ideal per fer aquesta època de l'any, fins i tot amb botes si hi ha poca neu, segons indica l'autor a Wikiloc. Es tracta d'una ruta circular de dificultat moderada, 7,38 km de distància i 487 m de desnivell.