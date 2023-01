"Aquí no s'ha acabat res", el lema de la mobilització independentista contra la cimera hispano-francesa

Més de 30 entitats s'han sumat a la convocatòria de l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República per protestar contra la cimera hispano-francesa que es farà el proper dijous Barcelona. En una roda de premsa davant les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch -davant del MNAC, on se celebrarà la reunió entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, amb Pere Aragonès d'amfitrió- les organitzacions impulsores han detallat que la concentració serà a les 9 del matí precisament davant aquest edifici, i han fet una crida a assistir-hi sota el lema "Aquí no s'ha acabat res. Independència, Països Catalans, prou repressió". ERC, Junts i la CUP se sumaran a la mobilització, si bé el Govern -en mans dels republicans en solitari- no hi participarà.

Serà la segona vegada que Catalunya aculli una cimera hispano-francesa. L'anterior va ser el 16 de novembre del 2006 a Girona, on van trobar-se els aleshores presidents José Luis Rodríguez Zapatero i Jacques Chirac, amb un Pasqual Maragall que hi va anar quan ja exercia de president en funcions de la Generalitat, ja que 12 dies més tard seria rellevat per José Montilla al càrrec. La cita va anar acompanyada d'un parell de protestes, que no van congregar ni un miler de persones.

L'ANC, Òmnium i el Consell de la República han coincidit que "el Procés no ha acabat" i que la cimera és "una provocació" i "un acte d'ocupació". Durant la roda de premsa, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha subratllat que el Govern espanyol busca "venir a demostrar que Catalunya és part d'Espanya i que ja no hi ha Procés". "Venen el Govern espanyol i el francès a fer un acte de dominació, a dir que prenen decisions que afecten a Catalunya però amb visió estatal", ha denunciat. Segons Feliu, la protesta està plantejada com un acte per reivindicar el moviment independentista.

A banda de les tres entitats impulsores, també se sumen a la mobilització l'Acord d'Esquerres per la República Catalana, l'Associació Atenes – Juristes pels Drets Civils, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'Ateneu Sobiranista Català, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Ciemen, la Intersindical o Constituents per la Ruptura (CxR), entre d'altres.

En un sentit similar a Feliu, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha fet una crida a participar a la mobilització "de manera massiva" i a fer-ho "per dignitat". Antich ha volgut replicar directament a les declaracions del Govern espanyol, que afirmen que el procés independentista ha acabat, i ha remarcat que "el conflicte polític és ben viu" per molt que l'executiu espanyol "pretengui fer veure a la comunitat internacional que aquí no passa res".

Antich: "Per moltes operacions de màrqueting que vulguin aparentar que el conflicte ha acabat"

"Diem a Sánchez que sí que passa, que a aquí no ha acabat res; per moltes operacions de màrqueting que vulguin aparentar que el conflicte ha acabat i no existeix no aturaran la voluntat del poble català d'autodeterminar-se", ha advertit. A més, ha avisat que "no hi haurà normalitat mentre neguin i vulnerin drets fonamentals".

"Censura" a la protesta

Al seu torn, el membre del govern del Consell de la República Antoni Castellà, ha advertit que l'independentisme no s'aturarà fins a aconseguir la independència. D'altra banda, en ser preguntat per si podria ser que certs sectors de l'independentisme escridassin a ERC durant la manifestació, Castellà ha remarcat que hi ha "llibertat d'expressió" dins del moviment i que les escridassades "són respectables". De totes maneres, ha subratllat que "és moment d'unitat i no hi ha d'haver escletxa entre independentistes".

A més, i davant la possibilitat que un cordó policial impedeixi l'arribada de manifestants a les Quatre Columnes, Castellà ha defensat la "capacitat de protesta i la llibertat d'expressió envers la cimera" i ha avisat que "si algú s'atrevís a marcar un cordó de distància massa gran amb el MNAC estaria censurant la capacitat de protesta".