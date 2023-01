Aragonès participarà a la cimera hispano-francesa del dijous 19, que se celebrarà al MNAC

Finalment, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidit que participarà a la cimera hispano-francesa que se celebrarà el dijous de la setmana vinent, dia 19, al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), a Barcelona. La trobada reunirà els seus homòlegs espanyol i francès, Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, i la Moncloa ja havia confirmat que havien convidat Aragonès a assistir-hi com a president autonòmic per exercir-hi d'amfitrió.

El Govern, però, no participarà a la manifestació independentista contra la cimera, convocada per l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell per la República i que tindrà la presència de Junts, la CUP i també ERC. En la cimera se signarà el primer tractat d'Amistat i Cooperació Reforçada entre ambdós estats i, a banda d'altres qüestions, s'aprofundirà en el projecte de corredor d'hidrogen verd que vol connectar Barcelona amb Marsella i que els dos caps de govern ja van tractar el passat desembre a Alacant.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha argumentat que a Aragonès "li pertoca ser a l'acte institucional com a primera institució del país". "No regalem espais que ens pertoquen", ha afegit tot remarcant que la cimera i la manifestació són dos actes diferents. La portaveu no ha concretat com serà la participació d'Aragonès a la cimera i ha dit que hi ha converses obertes amb la Moncloa per definir-ho.

Segons ha afegit, el president Aragonès "desenvoluparà les funcions que li són pròpies en un acte institucional europeu que es fa a Catalunya" perquè el Govern valora la "importància de la diplomàcia política". "Hi participarà per defensar la veu i els consensos de Catalunya", ha dit sense concretar més. El Govern "respecta i entén" la mobilització i retreu al Govern espanyol que "està utilitzant la cimera amb finalitats partidistes".



Bàsicament perquè tant Sánchez com el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, han fet declaracions els darrers dies assegurant que la cimera pot celebrar-se a la capital catalana perquè "el Procés s'ha acabat" i, per tant, la tensió política que s'ha viscut a Catalunya els darrers anys ha disminuït molt. La realitat, però, és que el conflicte polític no està resolt i això ha portat a l'independentisme a convocar una mobilització que recupera una unitat que no s'havia vist en les darreres manifestacions. Resta per veure, però, fins a quin punt tindrà o no una assistència massiva.