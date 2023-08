Nogueras fixa el referèndum com a condició per investir Sánchez i demana que l'amnistia inclogui a Borràs

Junts va deixar clares les seves condicions per a la investidura des del principi: referèndum d'autodeterminació i amnistia per als independentistes processats per l'1-O. Ara, poques hores després de l'acord amb el PSOE per constituir Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras assegura en una entrevista a l'ACN que "aquesta negociació va absolutament deslligada de la investidura". La cap de files de Junts al Congrés recorda que són els socialistes qui "necessiten els vots" i afegeix que Junts és "l'únic partit que ningú dubta de quin costat de la taula està".

Amb un pacte in extremis que incloïa la sol·licitud d'oficialitat del català, el basc i el gallec a la UE, l'ús d'aquestes llengües al Congrés i la formació de comissions d'investigació sobre Pegasus i els atemptats del 17-A, els set vots de Junts van fer possible aquest dijous la investidura d'Armengol. Nogueras, però, manté que les condicions perquè Sánchez sigui president són les mateixes i també demana una llei d'amnistia cobreixi "tota la lawfare", inclosa la condemna de Laura Borràs per corrupció a la Institució de les Lletres Catalanes.



Així mateix, Nogueras contraposa la seva estratègia a la d'ERC i avisa que el seu partit "no fia", que "es paga per avançat" i que "o el PSOE té clar que ha de fer el que mai ha fet fins ara, o no hi haurà investidura".

Diferències amb ERC

Des de Junts reivindiquen les seves negociacions i Nogueras assegura que "havia d'acabar aquest entreguisme, des de fa tants anys, d'ERC al PSOE, que no ha portat enlloc". A més, en aquesta mateixa entrevista, la portaveu parlamentària ha dit que no té clars els interessos dels republicans: "el PSOE i ERC han estat socis d'investidura i legislatura. Suposo que a canvi de coses de partit, però Catalunya no hi ha guanyat res".

Junts reivindica la seva estratègia negociadora

Amb tot, Nogueras "celebra" que ERC vagi "rectificant les declaracions que ha anat fent" i que s'acostin "a la seva estratègia" i nega que JxCat hagi canviat de pla a Madrid. Segons ella, si no s'havia arribat a cap altre acord és perquè "no havien picat a la porta fins ara".



L'oficialitat del català, el basc i el gallec a la UE

Com preveïa el pacte del PSOE amb Junts i ERC, el ministre José Manuel Albares ha sol·licitat l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea i la seva inclusió en l'ordre de la reunió del Consell d'Afers Generals de la UE del 19 de setembre.

Tanmateix, perquè tiri endavant la petició, cal l'aprovació dels 27 membres de la Unió. Nogueras afirma que "si passa alguna cosa, segur que la culpa és d'Espanya" i diu que la reunió del 19-S és "la prova del cotó" abans de la investidura de Sánchez.

Qui forma part de l'equip negociador?

Nogueras no ha revelat qui són els integrants concrets de l'equip negociador, però ha explicat que l'expresident Puigdemont s'hi ha involucrat i està "absolutament al cas de tot". Tot i això, no ha volgut respondre a l'ACN si caldrà una reunió entre l'eurodiputat i l'actual president en funcions.

Finalment, Nogueras no descarta una repetició electoral, ja que, segons diu, "ara mateix, ni Feijóo ni Sánchez tenen els vots que necessiten".