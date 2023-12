Només un de cada quatre joves té el català com a llengua habitual, 18 punts menys que fa 15 anys

Només un de cada (25,1%) quatre joves d'entre 15 i 34 anys tenen només el català com a llengua habitual. Es tracta d'un dels principals resultats de l'Enquesta a la Joventut de Catalunya 2022, presentada aquest divendres i elaborada per l'Observatori Català de la Joventut del Departament de Drets Socials. Es tracta d'un repunt de més de dos punts en els últims cinc anys, però que queda lluny del 43,1% del 2007.

En els últims cinc anys, la proporció dels qui només parlen en castellà creix 8 punts fins al 22,5%, cosa que va en detriment dels qui fan servir els dos idiomes per igual. Els qui parlen més castellà que català sumat amb els qui només fan servir la primera de les dues llengües conformen el 44,5% de la població juvenil, sempre segons l'enquesta.

Es tracta d'una xifra considerablement més alta que la dels majoritàriament o exclusivament catalanoparlants, un 25,1% que surt de sumar el 13% que tenen el català per davant del castellà i el 12,1% que només tenen el català. Els que principalment fan servir altres llengües o altres combinacions són el 14,4% dels enquestats, cosa que és lleugerament inferior a fa cinc anys (16%) però molt superior el 2007 (1,7%).

Gràfic sobre la llengua habitual entre els joves de 15 a 34 anys. — Govern

Per franges d'edat, les de 15 a 19 anys i 20 a 24 fan més ús del català que la mitjana, amb aproximadament un 27%, mentre que el castellà es queda en prop d'un 43%. La distància s'eixampla i el català té menys parlants entre les persones de 25 a 34 anys.

En conjunt per tota la població entre 15 i 34 anys, l'àrea metropolitana és la zona on la presència del català per sobre del castellà és més residual, només amb un 17% de la població, mentre el contrari es dona en el 52%. A les Terres de l'Ebre és on la llengua catalana és més predominant (prop del 60%), mentre que els qui fan servir sobretot el castellà es queden en poc més del 13%.

L'enquesta conclou també que el 14,1% de les persones joves castellanitzen els seus usos lingüístics, mentre que el 9,8% catalanitzen els seus usos. Per castellanitzar els usos lingüístics ens referim a convertir el castellà en la seva llengua d'ús habitual tot i no ser la seva llengua materna.

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, creu que continuar "l'escola en català" és "clau" per augmentar l'ús de la llengua. Ha reivindicat que la immersió lingüística als centres educatius ha de continuar i s'ha d'abordar "la irrupció d'internet" i "el fenomen migratori". "Hem de ser optimistes, els usos socials del català s'aniran recuperant", ha dit.

Dificultats per emancipar-se

L'any 2007 el 28,3% de les persones joves emancipades vivien en un habitatge de lloguer i el 57,3% en un habitatge de compra (la resta tenien altres tipus de tinença). La xifra s'ha invertit: el 62,8% viuen en un habitatge de lloguer i el 20,8% en un habitatge de compra. El Govern remarca que el 71% de les persones joves emancipades que viuen en un habitatge de lloguer opta per aquest règim de tinença perquè no es poden permetre comprar un habitatge.