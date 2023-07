El nou batlle de Tortosa denuncia entrebancs en el traspàs com trobar esborrat el correu d'alcaldia de 16 anys

El nou batlle de Tortosa, Jordi Jordan, lamenta els entrebancs amb els quals s'han topat durant el traspàs d'executius, com "trobar esborrats tots els correus electrònics vinculats a l'alcaldia de Tortosa dels últims setze anys". Jordan denuncia que el relleu al govern municipal no està sent fàcil i que la col·laboració de l'anterior executiu "ha estat mínima".

En aquest sentit, assegura que la reunió de traspàs va durar vint minuts: "Va ser molt ràpid i ens deien que tenien una altra reunió", ha explicat. L'exalcaldessa és Meritxell Roigé, ara portaveu de Junts per Tortosa. L'alcalde no té por de Junts i els reclama una oposició constructiva, amb propostes i fiscalització, que puguin "combatre".

El nou govern municipal està format per Movem-PSC i ERC i, en la majoria de les qüestions, el nou executiu "parteix de zero". L'executiu local estudia "si és correcte o no" la desaparició d'informació, però Jordan reconeix que la informació de la qual disposen és mínima.

L'alcalde considera precipitat parlar de fer una auditoria, però no descarta que es pugui fer més endavant. En primera instància, s'analitzarà "departament per departament" i totes les regidories, per saber quina és "la situació econòmica i l'execució del pressupost" i determinar les decisions que es prenen.

Oposició constructiva i nova governança

Jordan arriba "amb una il·lusió immensa i molta responsabilitat" a l'alcaldia, però amb una oposició forta al davant. El grup municipal amb més regidors és Junts, amb 10 cadires, i la CUP és el soci extern del govern local. L'alcalde demana una oposició "constructiva i responsable pel bé de la ciutat". I confia que la CUP serà una aliada al llarg de mandat, "com s'ha evidenciat des del moment de la investidura" i en les primeres setmanes de govern.

L'arribada d'un govern progressista i d'esquerres a l'Ajuntament de Tortosa després de quatre mandats amb CiU/Junts al capdavant, es farà notar de seguida, segons Jordan. Es notarà amb "la proximitat i l'atenció" que considera que ara no s'oferia a la ciutadania, i també per revertir el moment de qüestions com la neteja, la millora de la via pública i projectes d'àmbit social.

Un dels projectes amb més propostes de futur, gairebé una per cada grup municipal, és l'aprofitament i reconversió dels antics terrenys de Renfe. Tot i que serà un projecte insígnia i amb distintiu polític per al futur de la ciutat, d'entrada, l'alcalde de Tortosa no té pressa. Cal, diu, pagar els terrenys primer, que encara no s'ha fet, i buscar "una solució provisional" que també passa pels nous estacionaments que s'hi habiliten.

Acusació particular a Efial

L'Ajuntament de Tortosa es presentarà com a acusació particular en el cas Efial, una trama de corrupció que instrueix l'Audiència Nacional. S'hi investiga l'empresa municipal de gestió urbanística, GUMTSA, la qual presidia l'exalcaldessa i portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé.

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, mirant una imatge virtual de la seva proposta de reforma per a l'avinguda Generalitat. — Anna Ferràs / ACN

Mentre Roigé considera que la decisió suposa "fer oposició de l'oposició", Jordan ho defensa com "un acte de transparència pels interessos dels tortosins i tortosines", per saber "què va passar" amb el més d'un milió d'euros que presumptament es va estafar al consistori. L'alcalde recorda que "és una trama vinculada a la corrupció del 3% de Convergència".