L'oposició reclama explicacions a l'alcaldessa de Tortosa per la implicació de l'Ajuntament en el cas Efial

Creix la pressió sobre l'actual alcaldessa de Tortosa i cap de llista de Junts per Tortosa en les eleccions municipals del 28 de maig, Meritxell Roigé, arran de la presumpta implicació del consistori tortosí en el cas Efial que investiga l'Audiència Nacional, tal com va avançar Públic fa uns dies. La consultora va facturar més d'un milió d'euros a l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre de forma suposadament fraudulenta. L'oposició demana explicacions a Roigé.

ERC i Movem Tortosa-PSC han registrat diverses preguntes sobre la suposada contractació irregular entre Efial Consuloria i l'empresa municipal de gestió urbanística GUMTSA

ERC i Movem Tortosa-PSC han registrat diverses preguntes sobre la suposada contractació irregular entre Efial Consuloria i l'empresa municipal de gestió urbanística, GUMTSA, durant l'etapa que Roigé presidia la companyia pública. El portaveu republicà al consistori, Xavier Faura, ha reclamat les explicacions abans del pròxim ple del dia 8 de maig: "No pensa fer res l'alcaldessa per recuperar aquest milió d'euros dels tortosins i les tortosines?"

Els republicans demanen una còpia dels contractes formalitzats entre Efial Consuloria i les societats municipals Tortosa Sport, GUMTSA i Empresa Municipal de Serveis entre els 2008 i el 2016. També volen una còpia de l'informe d'intervenció de cada expedient de contractació entre les empreses municipals esmentades i Efial, així com la relació de tots els contractes d'adjudicació d'obra o serveis duts a terme entre l'etapa esmentada.

Per la seva banda, el portaveu del grup municipal de Movem Tortosa-PSC i cap de l'oposició a l'Ajuntament de Tortosa, Jordi Jordan, ha demanat també a l'alcaldessa la convocatòria d'una junta de portaveus perquè informi de les implicacions municipals del cas Efial. Per Jordan aquesta és una mostra de "manca de transparència" per part d Roigé.



"Explicacions públiques i raonables" o dimissió

La CUP de Tortosa també ha demanat "explicacions públiques" i "raonables" a l'alcaldessa pel cas Efial, però ha anat més enllà. La número dos de la candidatura, Selene Alberich, ha avançat que demanaran la dimissió de Roigé si els aclariments "no són els que toquen" i si no s'inicien els procediments per intentar recuperar el milió d'euros en què es quantifica la contractació irregular. De fet, per als anticapitalistes, "és indecent" que el Govern municipal no es plantegi personar-se com a acusació particular en la causa.

Els anticapitalistes consideren que el cas Efial "demostra que la corrupció és part de l'ADN" de l'antiga CDC i, que tot i els canvis de noms, "Junts per Tortosa, amb Roigé al capdavant, són la vella Convergència fent de Convergència". "Cal depurar responsabilitats i estudiar si hi ha formes que el poble de Tortosa pugui recuperar els diners", ha dit Selene Alberich.



12 ajuntaments implicats

Tortosa forma part dels 12 ajuntaments que apareixen en la interlocutòria del cas Efial. Tal com va avançar Públic, a diferència d'Ascó o l'Ametlla de Mar, no s'investiga l'exalcalde de Tortosa, Ferran Bel, ni tampoc l'actual alcaldessa i candidata de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé. A l'Ajuntament de Tortosa, la instrucció li atribueix "la xifra més elevada de presumpta contractació irregular".

La llista d'ajuntaments inclosos a la interlocutòria judicial emesa pel Jutjat Central d'Instrucció número 4 de Madrid de l'Audiencia Nacional són Barcelona, Llinars del Vallès, Masquefa, Torredembarra, l'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Cambrils, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Calonge, Girona i la Seu d'Urgell. També inclou 19 imputats, entre ells quatre exalcaldes de CDC.