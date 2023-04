De Torredembarra a Tortosa, el cas de presumpta corrupció municipal Efial sobrevola les eleccions del 28-M

Tot i que els grans casos de corrupció política acostumen a esquitxar administracions superiors, l'àmbit municipal no està exempt d'aquesta xacra. I la llarga instrucció judicial de molts d'ells acaba impactant en les eleccions municipals amb una incidència molt diversa. Per exemple, casos com Inipro, Pretòria, Mercuri o el Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat han afectat al PSC, però mentre a Tarragona a l'alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros el cas Inipro li va costar l'alcaldia en favor d'ERC, els socialistes han recuperat Sabadell amb Marta Farrés tot i la proximitat del cas Mercuri. Amb només un parèntesi de quatre anys d'alcaldia d'ERC i la CUP després que l'exalcalde socialista Manuel Bustos va entrar en una espiral de judicis i detencions. O la socialista Núria Parlon que gaudeix d'una àmplia majoria absoluta malgrat el seu antecessor a l'alcaldia, Bertomeu Muñoz, va passar anys a la presó pel cas Pretòria.

Però en aquestes eleccions municipals del 28 de maig si hi ha un cas de presumpta corrupció que sobrevolarà les urnes d'alguns municipis és sens dubte el cas Efial. Per quantia, amplitud territorial de municipis afectats –encara que no tots en la mateixa dimensió- i càrrecs imputats.

Dotze municipis estan inclosos en la llista -dos mes han estat exonerats- de la interlocutòria judicial emesa pel Jutjat Central d'Instrucció número 4 de Madrid de l'Audiencia Nacional fa un parell de mesos, a la qual ha tingut accés Públic, i que deixa llest per a judici el cas Efial just a les portes de les eleccions municipals. La llista d'ajuntaments inclosos a la interlocutòria inclou Barcelona –amb una xifra molt minsa-, Llinars del Vallès, Masquefa, Torredembarra, l'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Cambrils, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Calonge, Girona i la Seu d'Urgell. També s'ha investigat Vilassar de Dalt i Tàrrega però el magistrat decideix eximir-los del cas per falta de probes.

I també inclou 19 imputats -de moment ja que la llista es podria acabar ampliant-, entre ells quatre exalcaldes de CDC. I, tot i no estar imputada, la interlocutòria judicial també qüestiona les irregularitats presumptament comeses en l'actuació al front de l'empresa pública GUMTSA de Tortosa, durant l'etapa presidida per l'actual alcaldessa de Tortosa i candidat de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé.

Efial, una maquinària per contractar de forma presumptament irregular

El cas Efial dibuixa el que es podria definir com una imponent maquinària per aconseguir contractacions en l'àmbit municipal de forma presumptament irregular. Després d'una llarga instrucció –es va iniciar a Torredembarra el 2013 amb una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció i es va anar estirant el fil per la resta de municipis- i diversos registres policials a ajuntaments, el jutge instructor de l'Audiència Nacional ha proposat recentment jutjar l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, el de Torredembarra, Daniel Massagué, el de Vandellós, Josep Jaume Castellnou i el d'Ascó, Rafel Vidal, tots ells de l'antiga Convergència (CDC). Els presumptes delictes imputats són els de prevaricació i malversació de cabals públics.

A parer del magistrat instructor, l'arribada de l'empresa Efial Consultoria als diferents ajuntaments va constituir una "eina vàlida" per "aconseguir el direccionalment" en l'adjudicació de contractes i "eliminar la lliure competència".

L'escrit del jutge José Luís Calama detalla l'actuació dels responsables de la firma de consultoria, els investigats dels ajuntaments afectats, entre ells els quatre exalcaldes, i el "frau comès a través d'aquesta forma il·lícita de contractació", que xifra en 8,7 milions d'euros en total. La resolució indica que Efial emetia informes que contradeien els dels interventors i secretaris municipals, de tal manera que "s'atorgava una aparent cobertura d'il·legalitat" a determinades decisions i resolucions "que en alguns casos s'han mostrat contràries a dret".

La consultoria s'havia arribat a situar en algun consistori com un "ajuntament paral·lel" que tenia l'objectiu "d'evitar qualsevol tipus de control administratiu"

La consultoria s'havia arribat a situar en algun consistori com un "ajuntament paral·lel" que tenia l'objectiu "d'evitar qualsevol tipus de control administratiu, així com de cara a burlar les diferents normatives que regulen el funcionament de les administracions públiques". Segons Calama, el mecanisme que s'utilitzava per actuar era la figura de l'Empresa Pública Empresarial (EPE), "que sembla únicament encaminada a afavorir la relaxació del control administratiu i rebaixar el grau de sotmetiment a la normativa de contractació pública".

Dos agents de la Guàrdia Civil custodiant les portes de l'Ajuntament de Tortosa, el 5 de juliol de 2016. — A. Mayor / ACN

GUMTSA Tortosa i Meritxell Roigé

Dels 12 ajuntaments finalment acusats de pràctiques fraudulentes en la interlocutòria judicial, després dels quatre municipis que són l'epicentre del cas -ja esmentats-, agafa rellevància el de Tortosa com un dels que té una xifra més elevada de presumpta contractació irregular. Malgrat que la derivada tortosina del cas ha passat més desapercebuda, probablement pel fet que malgrat les presumptes irregularitats relatades i l'elevada quantia, paradoxalment no figura en la llista d'imputats cap responsable municipal de Tortosa. La xifra suposadament contractada fraudulentament supera el milió d'euros i segons el jutge afectaria a la contractació realitzada per l'empresa pública GUMTSA que en el moment dels fets presidia l'actual alcaldessa de Tortosa i candidata de Junts per Tortosa a les eleccions del 28 de maig, Meritxell Roigé.

El funcionament a Tortosa "afavoria l'obtenció per part de la consultora d'importants beneficis com a conseqüència de procediments de contractació amb evidents signes de direccionalment"

L'aute judicial deixa molt clar que en l'actuació de l'Ajuntament de Tortosa "s'ha portat a efecte el patró de conducta que es ve advertint en la present causa amb relació amb Efial Consultoria, existint una elevada facturació entre aquesta última i les EPE's de l'Ajuntament de Tortosa". Cita l'Empresa Municipal de Serveis, Gestió Urbanística Municipal de Tortosa (GUMTSA) i Tortosa Sport SL. I assegura que "les intervencions telefòniques realitzades" posen de manifest que a Tortosa també es va implantar presumptament un funcionament que "afavoria l'obtenció per part de la consultora d'importants beneficis com a conseqüència de procediments de contractació amb evidents signes de direccionalment".

"L'alcalde ha quedat hipnotitzat"

En la investigació judicial s'inclouen no només punxades telefòniques i intervenció de correus sinó també seguiments com el de la reunió que responsables de l'empresa consultora Efial i de la constructora Acsa Sorigué van realitzar amb el llavors alcalde de Tortosa, Ferran Bel, al restaurant Samoa de Barcelona per tractar suposadament sobre la construcció i finançament d'una piscina a Tortosa per valor de 5,4 milions. En les converses intervingudes entre els responsables de la consultora i la constructora es valora molt positivament la reunió tot dient que l'alcalde "ha quedat hipnotitzat".

D'altra banda, entre els contractes -com ara el d'una suposada auditoria- que la consultora realitza per l'Ajuntament de Tortosa el jutge fa constar especialment els relatius a l'empresa municipal GUMTSA que en aquells moments presidia l'actual alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé. En aquest apartat destaquen dos contractes per a "treballs d'assistència econòmico financera, comptable i tributària a l'execució d'actuacions urbanístiques". Contractacions que el jutge instructor considera que es van tramitar "de forma irregular, fonamentalment perquè GUMTSA en el moment de l'adjudicació no tenia poder adjudicatari i perquè no es van garantir els principis de publicitat i lliure concurrència".

La interlocutòria conclou que "en relació amb la contractació de GUMTSA, pertanyent a l'Ajuntament de Tortosa, amb Efial Consultoria SL" , el primer contracte negociat sense publicitat que va ser adjudicat a Efial Consultoria SL al mes agost de 2008, i posteriorment prorrogat l'any 2009, va suposar un cost total al consistori de 760.620 euros, IVA no inclòs. "En aquesta contractació s'evidencia la pràctica d'actes col·lusoris, ja que es va convidar a aquest concurs de forma intencionada a tres empreses que, si bé legalment tenien entitat jurídica pròpia i independent, a la pràctica formaven part d'un mateix conjunt, ja que les mateixes compartien els recursos materials, els mitjans personals, i fins i tot els administradors socials", assegura la interlocutòria judicial.

"El president d'Efial, Antonio Martos, és qui proposa a la presidenta de l'Epe –en aquell moment l'actual alcaldessa Meritxell Roigé- el procediment a licitar, les empreses a convidar i les quanties a fixar"

I pel que fa al segon contracte del 2012 de GUMTSA, el jutge manté que l'import total és de 189.700 euros, IVA no inclòs. I en el seu escrit assegura que "durant la tramitació d'aquest expedient es van cometre diverses irregularitats per personal de la pròpia Epel i de la consultora Efial. Concretament, s'ha comprovat com el president d'Efial, Antonio Martos, és qui proposa a la presidenta de l'Epe –en aquell moment l'actual alcaldessa Meritxell Roigé- el procediment a licitar, les empreses a convidar i les quanties a fixar. A més, s'observa com és el personal d'Efial el que elabora els plecs de la licitació, a la qual posteriorment serà convidada i que finalment resultarà adjudicatària". Aquestes són les principals xifres, que sumades a les d'altres treballs menors porta al jutge a estimar que en el cas de l'Ajuntament de Tortosa "el frau puja a un total d'1.055.130 euros".

Defensa de les actuacions: "cap irregularitat"

En el cas de Tortosa, l'exalcalde Ferran Bel ha mantingut durant tota la instrucció que "no s'ha comés cap irregularitat" i tant ell com el Govern municipal actual han subratllat que no hi ha cap imputació de cap responsable de l'Ajuntament de Tortosa. I també es van mostrar molt crítics pel registre policial que es va produir al consistori el juliol del 2016 ja que asseguren que "mai se'ns ha fet cap requeriment ni demanda d'informació".

Bel també va assegurar en el seu dia que la contractació amb Efial va començar durant l'etapa socialista a l'alcaldia, fet que el PSC nega tot i que és cert que l'empresa municipal GUMTSA va ser creada el 24 d'abril de 2002 sota alcaldia del socialista Joan Sabaté. Amb tot, cal recordar que Ferran Bel va arribar a l'alcaldia el 2007 per CiU –ara Junts per Tortosa (PDeCAT)- i els contractes sota sospita a la instrucció judicial són a partir del 2008. Meritxell Roigé va accedir aquell mateix any al Govern municipal amb l'equip de Bel com a primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, per la qual cos va assumir la presidència de l'empresa municipal GUMTSA. Roigé va substituir Bel a l'alcaldia de Tortosa el febrer del 2018 després de la seva renúncia.

Quant al rescabalament del presumpte frau del cas Efial les posicions dels actuals responsables municipals dels ajuntaments afectats són diverses. Alguns dels principals ajuntaments implicats han plantejat tirar endavant accions legals per intentar recuperar els diners per a les arques municipals. És el cas de l'Ametlla de Mar, on l'actual alcalde Jordi Gaseni, d'ERC, ja ha manifestat la necessitat que es depurin responsabilitats i analitzar si es poden recuperar els diners. En el cas de l'Ametlla la xifra ascendeix a 4,5 milions d'euros aproximadament i l'exalcalde de CDC, Andreu Martí, és un dels 4 alcaldes imputats.

Altres, com en el cas de Tortosa, l'equip de Govern actual no ha plantejat cap iniciativa al respecte al·legant que no tenen notificació ni informació del cas. Però diversos grups municipals com ERC o Movem Tortosa ja han manifestat la intenció d'arribar al fons de la qüestió i exigir responsabilitats en cas d'un canvi al capdavant de la capital del Baix Ebre.