Les irregularitats en la gestió del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat tensen el PSC 

El cas de la imputació de l'alcaldessa de L’Hospìtalet de Llobregat, Núria Marin, i de la resta d'implicats en presumptes irregularitats en la gestió d'una entitat dedicada a la promoció de l'esport escolar ha deixat obertes incògnites serioses sobre el futur, perquè ha danyat la imatge i el lideratge d'una de les figures més valorades dins del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).



Marin, que a més de governar la segona ciutat de Catalunya, és presidenta del PSC i de la Diputació de Barcelona, va ser detinguda el passat dia 10, va declarar durant tres hores davant agents de la unitat de la Policia Nacional especialitzada en delinqüència econòmica i fiscal (UDEF) i va quedar en llibertat a l'espera de la citació a declarar en seu judicial.

Un regidor, també del PSC, Jaume Graells, havia obert una caixa de trons amb efecte retardat. Ho va fer el passat 3 de febrer, quan va demanar una reunió amb l'alcaldessa per explicar-li que havia detectat greus irregularitats en la gestió dels diners del Consell Esportiu de la ciutat. Des de llavors el que un dirigent com Miquel Iceta va valorar com una simple "irregularitat administrativa" ha pres cos en forma de presumpte cas de corrupció. En aquell moment, el denunciant, Graells, era tinent d'alcalde i responsable de les àrees d'Educació, Esports i Joventut.

Les quatre denúncies que van destapar el cas

Jaume Graells, regidor de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat.

La reunió amb Núria Marin va tenir lloc l'endemà i Graells va explicar les presumptes irregularitats que havia detectat:



1. Directius del Consell Esportiu de l’Hospitalet van falsificar actes d'assemblees mai realitzades, en les quals es detallaven pressupostos molt inferiors als que es liquidaven amb la Generalitat de Catalunya, amb un desfasament superior als 400.000 euros en algun exercici.

2. L'entitat portava una comptabilitat paral·lela i gestionava una caixa interna amb la qual es van realitzar "centenars de pagaments en efectiu per tota mena de Serveis, sense declarar en cap cas a Hisenda", almenys durant els quatre anys que Graells va fer-ne seguiment.



3. El Consell Esportiu es va fer càrrec de "despeses personals totalment injustificades", com "pagaments per serveis sense concretar", sobresous, compres de llibres d'autoajuda, dietes desproporcionades, multes i consumicions en bars.



4. I un dels implicats en aquestes pràctiques, Cristóbal Plaza, que va ser director del Consell Esportiu, hauria rebut una "indemnització" de 47.000 euros, que no havia estat aprovada per cap òrgan de direcció, perquè havia abandonat el càrrec voluntàriament. Pocs mesos més tard va ser contractat com a "assessor" per l'Ajuntament de L’Hospitalet.

Núria Marin va explicar que immediatament després de rebre aquestes denúncies va posar el cas en coneixement de l'equip de govern municipal i de la junta de portaveus. Fonts del Consistori també assenyalen que es va informar la secretaria general de l'Ajuntament i que van reclamar la revisió per part de la Intervenció general de la documentació sobre subvencions. L'alcaldessa, ha pogut saber aquest diari, va ordenar al president del Consell Esportiu que demanés l'elaboració d'una auditoria. El passat 25 de febrer l'estudi es trobava en marxa, van assenyalar fonts pròximes a l'alcaldia, però més enllà del que va denunciar Graells no es donen a conèixer més detalls sobre noms, nombre d'implicats, subvencions, pagaments i/o beneficiaris.

El que ningú posa en dubte a hores d'ara és que es tracta d'un cas evident de mala gestió d'una entitat estretament relacionada amb l'equip de govern municipal. Alguns consideren que es tracta de simples nyaps administratius, pròpis de temps passats, però el cas es troba en mans de la justícia.

Primeres detencions

El passat 10 de juny, la Policia Nacional va escorcollar la seu del Consell Esportiu i va detenir també al seu director, Eduard Galí, al segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Cristian Alcázar, i al regidor Cristóbal Plaza.



Des de l'Ajuntament expliquen que des de llavors el conjunt de la documentació sobre el cas es troba sota secret sumarial i que per aquest motiu no disposen de més informació.

Agents de policia a la seu del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat. — ACN

L'alcaldessa, que ha estat acusada d'haver mirat cap a una altra banda quan van posar en el seu coneixement informació alarmant sobre la gestió dels diners del Consell Esportiu, va explicar que no pensava dimitir. "No hi ha motiu", va dir, al mateix temps que manifestava la seva disposició i voluntat de col·laborar com més aviat millor amb la justícia. Posteriorment va realitzar les gestions necessàries per personar-se en la causa. Podrà tenir accés d'aquesta manera a la informació del sumari.

Ella mateixa va confirmar que se la investiga per delictes de prevaricació, malversació de diners públics i omissió del deure de perseguir un delicte, però va assegurar que des del primer moment havia treballat per a esclarir el cas.



Així i tot va descartar la destitució de dos regidors imputats, perquè segons va dir, la investigació judicial està en marxa i creu en la presumpció d'innocència.

Un d'ells, Cristóbal Plaza, que exercia com a responsable d'Esports i que va ser qui presumptament va cobrar indemnització indeguda quan va deixar la direcció del Consell Esportiu, va presentar la seva dimissió el passat dia 12 de desembre. L'Ajuntament va justificar la renúncia com un pas per "facilitar" la investigació.

L'Ajuntament actuarà com a acusació particular

El passat dia 23, el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en favor que el Consistori es presenti en el cas com a acusació particular.



La moció va comptar, és clar, amb els vots favorables dels regidors del PSC, encara que al juny passat ho van fer en contra.

“Una xarxa clientelista”

Però el que hi ha o hi havia entorn del Consell Esportiu, segons Graells, és una "xarxa clientelista". Catalunya Informació va assenyalar que un candidat a la successió de Cristobal Plaza en la seva responsabilitat municipal era Àlex Porqueras, que ocupava el càrrec d'assessor d'Esports a l'Ajuntament i hauria cobrat "en negre" prop de 4.000 euros per la publicació d'un llibre i per participar en xerrades, segons consta en la documentació intervinguda per la UDEF. La dimissió de Plaza es va formalitzar dimecres passat i finalment va ser substituït per una dirigent del PSC de L’Hospitalet, Iman Aisa Abdellaoui.

L'altre regidor imputat, Cristian Alcázar, que és el primer secretari del PSC de L’Hospitalet, segueix en el Consistori.



Fonts del partit, consultades per Públic, van precisar que Plaza i Alcázar havien posat els seus càrrecs a disposició i que l'eventual suspensió de la seva militància es produiria quan s'obrís el judici oral. El codi ètic del partit així ho contempla. Però si es produeix tal suspensió, el PSC de l’Hospitalet haurà de triar un nou primer secretari, en un context de seriosa divisió entre dirigents. Una tempesta agreujada pel cas del Consell Esportiu durant la qual alguns han arribat a discutir sobre si Núria Marin es trobava darrere de l'operació de la UDEF.

Pel que fa a l'alcaldessa, dirigents del PSOE i del PSC i fonts consultades per aquest diari van assegurar que "havia donat totes les explicacions", van insistir en la idea segons la qual el Consell Esportiu és una entitat de caràcter privat i que l'auditoria que havien encarregat només va quedar paralitzada quan es va posar en marxa la investigació policial.



Efectivament es tracta d'una entitat privada sense ànim de lucre, dedicada a la promoció de l'esport escolar, però sis dels seus consellers els nomena l'Ajuntament, el Consell el presideix el regidor d'Esports i bona part del seu finançament l'aconsegueix de la pròpia Administració municipal i de la Generalitat de Catalunya.

"El que ha passat a L’Hospitalet no és excepcional"

El regidor que va destapar les irregularitats, Jaume Graells, lamenta que "ningú de la direcció del PSC s'hagi interessat" durant tots aquests mesos ni pel que havia denunciat ni per les proves que havia aportat. Considera que el seu partit "vulnera greument els protocols de compliment normatiu aprovats en el seu últim Congrés", quan es va votar a favor d'una resolució per "facilitar als seus afiliats, siguin o no càrrecs públics, poder denunciar males pràctiques". Per això van decidir crear l'Òrgan de Control Intern (OCI), que hauria de "garantir atenció i protecció als militants que es decideixin a denunciar indicis de delicte", recorda.

"En tres ocasions m'he dirigit a l'OCI i al gabinet extern associat. Han passat més de cinc mesos des que vaig dirigir el primer escrit i encara no se m'ha donat cap resposta efectiva", va explicar Graells a Públic. "Han fallat totes les instàncies de control" i això és greu segons ell, "perquè el que ha passat a L’Hospitalet no és excepcional".



"Hi ha un component de caire intern que també obligaria al PSC a actuar amb caràcter immediat", va remarcar el regidor denunciant, i és el de les "repercussions econòmiques que això pot comportar si les autoritats reclamen quantitats no pagades al fisc, cobraments indeguts, retorn de subvencions... Més les sancions que se'n deirivin". "El PSC és corresponsable de la més que previsible fallida del Consell Esportiu", va assegurar Graells.



"Deixar en mans exclusivament de la justícia la depuració de responsabilitats polítiques mentre es mira cap a un altre costat és una mala pràctica en qué tots els partits han caigut i que denota una manca de voluntat i compromís per combatre la corrupció d'arrel". "Ocultar els fets per preservar la imatge de qualsevol institució és la base de la corrupció sistèmica que tant de mal ha fet al nostre país", conclou.

El passat dia 18, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució a instàncies d'ERC en la qual es reclama a Núria Marin que sigui "radicalment transparent" davant les acusacions de malversació i omissió del deure de perseguir un delicte. El text, en el qual s'insta a l'alcaldessa a prendre les "mesures necessàries" per aclarir els fets i a la "assumpció de les responsabilitats necessàries", va ser aprovat amb el suport de Cs, ERC, CatECP, PPC i CUP-CC. El PSC va votar en contra i JxCat, que va fer costat a Marin com a presidenta de la Diputació, es va abstenir.