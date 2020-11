El nou Pla de la Qualitat de l'Aire abastarà tot Catalunya i incorporarà nous contaminants com l'ozó

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat aquest dilluns que el nou Pla d'actuació per a la millora de la Qualitat de l'Aire de la Generalitat abastarà tot Catalunya i incorporarà nous contaminants com l'ozó troposfèric, amb l'objectiu d'ampliar el radi d'acció i donar una resposta global a aquesta problemàtica, més enllà de Barcelona i la seva àrea d'influència. El pla es preveu aprovar el 2021, amb un horitzó temporal del 2025. Fa una diagnosi de la qualitat de l'aire en el termini 2014-2019 i inventaria les emissions per sectors econòmics del 2011 al 2017. Un dels fets que evidencia és que el transport terrestre representa el gruix de les emissions dels diversos òxids de nitrogen, amb un 48%, seguit del transport marítim, amb el 19% i la indústria, amb el 18%.

Amb tot, les dades mostren una reducció d'emissions de NOx - òxids de nitrogen són un grup de gasos composts per òxid nítric (NO) i diòxid de nitrogen (NO2)-

des del 2011, especialment al transport terrestre i la indústria. Així, el transport ha passat de representar el 53% d'emissions al 48% i la indústria, del 23% del 2011 al 18% el 2017.



Pel que fa a les partícules en suspensió PM10 una complexa mescla de partícules líquides i sòlides de substàncies orgàniques i inorgàniques suspeses en l'air-., el transport terrestre representa el 46% de les emissions totals, i el transport marítim i la indústria, el 21%. L'inventari mostra que les emissions del transport baixen el 2017 respecte del 2011, passant del 54% al 46%. Tanmateix, pugen les de la indústria i el transport marítim, del 13 al 20% en el primer cas, i del 16 al 21% en el segon.

D'altra banda, per primer cop les mesures dels nivells de diòxid de nitrogen durant la pandèmia i la relació amb les xifres d'anys anteriors han permès elaborar una projecció de superació dels límits per al 2020. Així, a partir de les dades disponibles i completades amb les de la mitjana dels anys 2017-2019, el Departament de Territori i Sostenibilitat preveu que no es produirà cap superació del valor límit anual.



En el que va d'any, aquest gas és el contaminant que ha presentat una reducció més brusca, segons s'indica des del Govern. Les reduccions més grans han tingut lloc a les estacions urbanes amb major influència del trànsit, amb una mitjana del 61% de descens.



A més, el nou pla incorporarà nous agents contaminants, com ara l'ozó (O3), el benzo(a)pirè (BaP), i l'amoníac (NH3), sobretot en aquells àmbits territorials especialment problemàtics. En el cas de l'ozó troposfèric, el pla incorporarà, addicionalment a les mesures de reducció dels precursors que el generen, accions per augmentar el coneixement del seu comportament, atès que a hores d'ara la comunitat científica encara necessita més informació per entendre els mecanismes pels quals es produeixen alguns episodis de contaminació.