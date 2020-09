Barcelona vol que el vehicle privat s'utilitzi en menys del 20% dels desplaçaments el 2024

Barcelona vol que el vehicle privat perdi protagonisme en la mobilitat a la ciutat. Si ara un 26% dels desplaçaments es fan amb cotxe o moto, la proposta que fa el govern municipal és que d'aquí a quatre anys només suposin el 18%, és a dir, que s'utilitzin en menys de 2 de cada 10 desplaçaments. A efectes pràctics, suposa reduir en mig milió els trajectes no essencials que ara es fan en cotxe o moto i aconseguir que s'utilitzi principalment el transport públic o altres modes sostenibles.

Es tracta d'un dels eixos bàsics del Pla de Mobilitat Urbana 2024 que l'Executiu municipal ha presentat a organitzacions i entitats en la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat, presidida per l'alcaldessa Ada Colau. L'objectiu és arribar al 82% de la mobilitat sostenible a la ciutat, que actualment representa un 72% del total. "No podem esperar més", ha indicat la tinenta d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, en una trobada amb periodistes abans de la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat.

En l'escenari ideal proposat pel Govern d'Ada Colau per al 2024, el transport públic continuaria sent el mitjà més utilitzat per desplaçar-se però passaria de significar el 37% dels desplaçaments a actual a ser el 41%; seguit d'anar a peu, del 34 al 35%; amb vehicle privat, del 26 al 18%; i amb bici, del 2 al 5%.

Amb tot, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha matisat que el pla és un paper inicial "que marca les bases" i que no anirà a aprovació fins que hi hagi "un mínim consens". El Pacte per la Mobilitat està format per més d'un centenar d'entitats i organitzacions molt diverses, com ara el RACC, Foment del Treball, Glovo, la Plataforma Stop Pujades Transport, la FAVB o la Plataforma Carrers per a Tothom, entre altres.

Més carrers per al vianant i menys obstacles

Es planteja la construcció de 32 quilòmetres més de carrers

Per tal d'aconseguir aquests reequilibris en el repartiment de la mobilitat a Barcelona, es proposen diverses actuacions en cada àmbit. Per als vianants, per exemple, es planteja la construcció de 32 quilòmetres més de carrers o fer 100% accessibles les voreres eliminant obstacles que destorbin el pas, entre ells pals d'electricitat o telefonia de les voreres, igual que treure motos, bicicletes o patinets, per facilitar el pas del vianant.

Millores al transport públic i més carrils bici

En l’àmbit del transport públic el pla preveu l'extensió dels carrils-bus de connexió a l'àmbit metropolità; la construcció d'estacions intermodals de bus i ferroviàries (Sants i la Sagrera); la construcció de 70 nous quilòmetres de carrils bus; l'extensió del bus a la demanda i assolir "la màxima accessibilitat, comoditat i seguretat al metro".



Sanz ha fet referència a la importància de resoldre qüestions pendents com ara acabar la L9 del metro o fer realitat la unió del tramvia però també ha reivindicat mesures "ràpides i àgils" a Rodalies perquè hi hagi més freqüència de trens, per exemple. A més, el pla planteja incrementar en un 40% la xarxa de carrils bici i extendre la xarxa de bici i motosharing elèctrics a l'àmbit metropolità.

Fre al vehicle privat

Preveuen instaurar a tota la ciutat la velocitat 30km/h exceptuant grans vies de connectivitat

Entre les mesures per reduir l'ús del vehicle privat hi ha consolidar la Zona de Baixes Emissions i obrir el debat sobre altres propostes que contribueixin a reduir les emissions, com ara el peatge urbà. També preveuen regular el 90% de l'aparcament en superfície -actualment ho està el 56%- i instaurar a tota la ciutat la velocitat 30km/h exceptuant grans vies de connectivitat.



Quant al taxi, el pla contempla la posada en funcionament d'una APP pública i l'extensió de la xarxa de microparades de taxi, per evitar que hi hagi molts vehicles buits en circulació.

Mesures postcovid

La tinenta d'alcaldia s'ha refermat en les accions desenvolupades en plena pandèmia, com ara la pacificació d'alguns carrers i zones escolars. "Clarament no hem improvisat", ha reblat davant la polèmica per algunes estratègies de pacificació de carrers amb pintura o altres elements. "Les mesures no són provisionals, són estructurals, però el disseny respon a un caràcter d'urgència i volem que sigui estructural amb obra", ha indicat.