Nou plans d'oci i cultura per gaudir del cap de setmana llarg a Catalunya 

Catalunya es troba a les portes d'un cap de setmana llarg, i a banda de la celebració de la Castanyada i el Halloween aquest dijous, hi ha programats festivals, fires i desenes d'activitats d'oci i cultura. Entre panellets, castanyes i túnels del terror, Tremp celebra la Fira del Codony, Àger acull el 10è Festival d'Astronomia del Montsec i Girona la 62a Fira de Mostres, entre altres.



Castanyada a Ciutat Vella

Fins al 3 de novembre, la Sala Ars Teatre BCN presentarà l'espectacle familiar Una castanyada de por. Aquest dijous, els carrers del Casc Antic acolliran Fot-li castanya amb correfocs, mentre que al parc de la Ciutadella hi haurà LaLudo de la Ciutadella, un espai lúdic sobre sostenibilitat.



La Mascarada

El Poble Espanyol prepara la tercera edició de la festa Mascarada. Coincidint amb la nit de Halloween, de les 23:00 hores a les 6:00 hores, torna aquesta gran celebració que inclourà els millors èxits de pop, música urbana i electrònica. S'anima els assistents a portar una màscara.



10è Festival d'Astronomia del Montsec

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) d'Àger (Noguera) aproparà la ciència a la ciutadania amb una vintena d'activitats per a tots els públics tant diürnes com nocturnes des d'aquest dijous al 3 de novembre amb la celebració del 10è Festival d'Astronomia. El centre de recerca i divulgació científica ha preparat una programació que combina turisme d'estrelles, circ, màgia, nous mons i fotografia.

En aquest sentit, els visitants podran gaudir des de sessions de planetari, passant per un espectacle del pallasso Tortelini, fins a una projecció feta per a l'ocasió sobre la vida a altres planetes a càrrec dels artistes Jo Milne i Tono Carbajo.

El Festival d'Astronomia celebra el seu 10è aniversari! 🤩 T'expliquem tot el que hi trobaràs ⬇️ https://t.co/8NatrMhDOZ pic.twitter.com/iocF8StEQi — Parc Astronòmic del Montsec (@parcastronomic) October 18, 2024

Fira del codony de Tremp

Tremp tornarà a convertir-se en la capital del codony aquest dissabte gràcies a la celebració de la fira dedicada a aquest producte. Es tracta de l'única fira del món dedicada a aquest fruit.

La fira que enguany comptarà amb un centenar d'expositors començarà amb un esmorzar on l'allioli de codony en serà el protagonista, continuarà amb el ja tradicional concurs d'allioli i finalitzarà amb un taller per aprendre a elaborar aquesta salsa. Durant tot el dia hi haurà moltes activitats paral·leles.

Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra (Bages)

Sant Feliu Sasserra (Bages) acull una de les fires dedicades a les bruixes més populars de Catalunya. Enguany celebra el 25è aniversari. L'esperit d'aquesta fira clàssica recorda, i denuncia, la persecució de bruixes que hi va haver al poble entre els segles XVI i XVII, el darrer indret on van executar una dona per bruixeria l'any 1767: Maria Pujol.

La fira ofereix música en directe a partir de les 23.00 hores a la Sala l'Ateneu a partir del divendres. Destaca també el mercat artesà del nucli antic del poble. Hi haurà actuacions teatrals que narren la història de les bruixes de Sant Feliu Sasserra durant tot el dia.

Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra. — Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra

4t Sitges Vila del Llibre

L'amar i la mort es donaran la mà a Sitges en aquesta nova edició del festival literari de tardor de Sitges, que situarà el seu mercat editorial d'enguany al palau de Miramar i els seus escenaris principals davant de mar i al palau del Rei Moro. Començarà divendres i acabarà diumenge.



Espectacle 'La Festa de la Tardor', a Reus

L'Orfeó reusenc acull diumenge l'espectacle familiar La Festa de la Tardor a càrrec del Grup d'Animació Els Picarols, on la família Buscall, que són la Maria Castanyera, en Ramon el llenyataire, en Joan el pagès i la Carmeta la pubilla, baixen de les muntanyes de Prades per vendre i torrar castanyes a les places dels pobles o ciutats com s'havia fet des de temps memorables. Mentrestant s'aniran torrant les castanyes que s'oferiran al final de l'espectacle, al ritme de la música.

Fira de Mostres de Girona

En el marc de les Fires de Sant Narcís, Girona celebra la 62a edició de la Fira de Mostres, la fira multisectorial més gran de les comarques gironines. La Fira compta amb expositors del món del sector serveis, mobilitat elèctrica, emprenedoria, alimentació, construcció, decoració, habitatge, tecnologia i motor, entre d'altres. Durant aquests dies també hi ha programades activitats, xerrades, tasts, taules rodones i tallers, entre altres activitats.

Jazztrònica

Dissabte arriba una nova edició de Jazztrònica al Fòrum, amb un cartell que vol ser un homenatge als 50 anys de l'era daurada del hip-hop. És un esdeveniment pensat per passar-hi el dia, escoltant bona música i gaudint de la resta de propostes. Actuaran, entre d'altres, Jeff Mills, Benji B, Takuya Nakamura, Zion Train, Terrae i Suruu.