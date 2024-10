Vuit idees per fer una escapada pel pont sense sortir de Catalunya

A les portes del pont de Tots Sants i la castanyada us hem preparat un seguit d'idees per una escapada improvitzada d'un parell o tres de dies amb la parella o amb tota la família. I totes sense sortir del país. Les muntanyes i el patrimoni industrial del Berguedà, l'Empordà medieval, les dunes de l'Ebre o un viatge a l'antiga Tàrraco són algunes de les propostes.



Les muntanyes i el patrimoni industrial del Berguedà

El Berguedà conserva una bellesa única que combina muntanya i un passat industrial que permet visitar colònies tèxtils construïdes tot al llarg del riu Llobregat des de mitjan segle XIX al mateix temps que fer una ruta pel Pedraforca o el Cadí. Una bona manera de descobrir la riquesa paisatgística de l'Alt Berguedà és recórrer els miradors que hi ha escampats pel territori. Un dels més espectaculars és el mirador del santuari de Queralt, tocant a Berga.

Pel que fa al patrimoni industrial, us recomanem el Museu de les Mines de Cercs, creat a la colònia que es va fundar a finals del segle XIX per allotjar la població que treballava a les mines. El museu ofereix al visitant la possibilitat d'entrar a l'interior de la mina Sant Romà en un tren miner que recorre 450 metres dins la galeria.



L'Empordà medieval

L'Empordà, a banda de ser la zona per excel·lència de la Costa Brava, també amaga un passat medieval que es pot veure reflectit en alguns dels pobles de l'interior, sobretot al Baix Empordà. Si t'agrada anar amb bicicleta et proposem la ruta circular en bicicleta que proposa l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà i que forma part de la xarxa de cicloturisme de la comarca, que ressegueix part dels nuclis medievals més representatius del Baix Empordà. La ruta comença i acaba a la zona de descans que hi ha situada davant de l'Ajuntament de Forallac, al carrer de la Unió del nucli de Vulpellac. Passa per Peratallada, Ullastret, Bisbal i Fonteta.

Vista aèria de la porta d'accés a la ciutat ibera de l'illa d'en Reixac a Ullastret. — Cedida a l'ACN pel MAC

El Parc Natural del Garraf

Seguim pel Parc Natural del Garraf, que ofereix un paisatg únic. La roca calcària ha creat un paisatge exòtic, ric en formes càrstiques: avencs, dolines i rasclers. Les barraques de vinya i els murs de pedra seca es dissimulen al mig de la pedra blanca i envolten antigues masies i algunes de les petites poblacions que es troben a l'interior soliu del parc. Una bona manera d'endinsar-s'hi és fent qualsevol de les rutes senyalitzades que recorren diferents indrets del massís. Habitualment de forma circular, hi ha una quinzena de propostes que serveixen per mostrar-nos la riquesa del seu patrimoni natural i cultural.



Boscos del Parc del Garraf. — Gemma Sánchez / ACN

Les dunes de l'Ebre

Anem fins al sud del país, a les Terres de l'Ebre, que amaguen les platges més solitàries del país, ideals per caminar en aquesta època de l'any. A més, el delta de l'Ebre és un bon lloc per fugir de les platges massificades. Us proposem recórrer tota la platja de la Marquesa fins que arribeu al far, a la punta del Fangar. Des d'aquí podreu observar les muscleres que hi ha a l'interior de la badia, on els aqüicultors del Delta produeixen musclos i ostres. El Fangar és una zona important d'hivernada d'ocells.



Un tractor sembra arròs en uns camps davant del fas del Fangar del Delta. — Anna Ferràs / ACN

Viatge a l'antiga Tàrraco

Segur que molts teniu pendent un viatge a l'antiga Tàrraco, sigui el primer que hi feu o per revisitar aquest espectacular patrimoni de l'imperi romà que tenim a casa nostra. I és que va ser un dels nuclis de població més importants a la Península Ibèrica, i són diversos els vestigis que ens hi fan transportar.

Les visites a l'amfiteatre i el circ romà són imperdibles, així com resseguir les muralles i passejar pel centre històric. També podeu visitar el Pont del Diable (Aqüeducte de les Ferreres), un pont aqüeducte romà aixecat entre els costats del barranc dels Arcs, als afores de la ciutat. Una ruta romana ens permet conèixer la història a través dels principals monuments conservats d'un conjunt arqueològic romà de Tàrraco que des del 2000 es Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Turistes a l'Amfiteatre de Tarragona. — ACN

D'altra banda, també hi trobem el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el més antic de Catalunya en aquesta especialitat. Des de la primera meitat del segle XIX, és centre de recuperació i conservació del patrimoni arqueològic de Tarragona i la seva àrea d'influència. La ciutat també ens ofereix altres imprescindibles com la Catedral, les places del centre històric, un passeig per la Rambla Nova, un àpat al Serrallo o les vistes del Balcó del Mediterrani.

El Pirineu a la tardor

En aquest llistat no podia faltar un destí del Pirineu. Et proposem Farrera (Pallars Sobirà), un conjunt de sis pobles —Burg, Alendo, Mallolís, Montesclado, Farrera i Glorieta— que estan molt a la vora de la vall de la coma de Burg. És ideal per descobrir el turisme rural i fer rutes d'alta muntanya, ja que és el centre neuràlgic del Parc Natural de l'Alt Pirineu, on podreu pujar a cims de més de 2.000 metres d'altitud, com el pic Màniga, el cap de Ras de la Font Negra, el coll de So, el cap de Juverri o el pic d'Urdossa.

A banda de la riquesa natural, hi ha diferents esglésies que mostren l'arquitectura característica de les valls del Pirineu occidental. Hi destaca Sant Bartomeu de Burg, una construcció romànica d'una sola nau amb un esvelt campanar vuitavat i coberta piramidal. També és singular Sant Roc, un edifici de pedra amb un peculiar campanar assentat sobre una gran arcada per on passa el camí d'accés al poble i que és prou gran perquè hi passi un cotxe i que es troba a Farrera. Així mateix, val alpena esmentar l'església de Sant Martí de Mallolís.



Viatge en el temps a Lleida

L'activitat turística de Lleida es concentra sobretot als Pirineus, però la zona de Ponent té una gran riquesa patrimonial que moltes vegades passa desapercebuda quan parlem de l'oest de Catalunya. Des de la Seu Vella a les construccions de pedra seca, els castells de la Segarra i l'Urgell i les pintures del Cogul passant pel poblat ibèric dels Arbeca. Ens aturem en aquest últim punt, on trobem un conjunt arqueològic excepcional habitat inicialment per la tribu dels ilergets.

Poblat Ibèric d'Arbeca. — Arbeca Turisme

Situat a l'extrem nord-oest del terme, a quatre quilòmetres d'Arbeca, es tracta d'una antiga fortalesa construïda al segle VIII aC, ja que gairebé tota la superfície construïda correspon a un sistema defensiu format per dotze torres. A més de visitar-se, també ofereix un conjunt d'experiències, com degustacions d'oli d'oliva arbequina, una de les varietats d'oliva més preuada del món.



La Vall de Boí (Alta Ribagorça)

La Vall de Boí és sinònim de cultura i natura. Aquest indret del Pirineu té el conjunt d'esglésies i ermites romàniques més ben conservades del territori. De fet, l'any 20000 fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. El conformen les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat i Sant Quirc de Durro, Santa Maria de Cardet i l'Assumpció de Cóll.