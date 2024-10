Vuit festivals per anar amb nens a Catalunya

Gairebé cada cap de setmana se celebra un festival familiar diferent, un plan ideal per fer una escapada d'un dia en família. Una gran oportunitat per compartir moments d'oci plegats i reforçar els vincles. La Mostra d'Igualada, el Trapezi de Reus o la Fira de Titelles de Lleida són alguns dels més coneguts. Fem un recull de festivals de música, teatre, circ i molt més per anar tota la família.



El festival Trapezi de Reus

Reus (Baix Camp) celebra cada mes de maig la Fira Trapez, un punt de trobada i d'intercanvi del món del circ que s'ha convertit en un esdeveniment de referència i en una cita molt esperada per als nens. Durant quatre dies els carrers, les places i els teatres de la ciutat es converteixen en un gran circ que reuneix desenes de professionals del sector. Més d'una vintena de companyies ofereixen al visitant una programació variada d'estils, disciplines i formats per a tots els gustos i per a totes les edats.

La Mostra d'Igualada

La Mostra d'Igualada és la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles, que aplega al voltant de 30.000 espectadors, la majoria, nens i nenes de totes les edats. Qualitat, contemporaneïtat, originalitat, capacitat d'incorporar nous llenguatges i posades en escena en espais no convencionals. Una àmplia varietat artística que respon a la producció i demanda del sector. Hi tenen cabuda tots els gèneres escènics: teatre, circ, dansa, clown, titelles, música, màgia… Se celebra el mes de maig



La Fira de Titelles de Lleida

La Fira Internacional de Teatre de Titelles de Lleida és l'escenari ideal perquè els nens i nenes s'endinsin en la màgia i les històries representades per titelles. Els racons més emblemàtics de Lleida (la plaça Paeria, la plaça Sant Francesc, el pati de l'IEI i l'Hort de Santa Teresa...) es convertiran en petits teatres on petits i grans viureu aventures increïbles. Se celebra el mes de maig.



Festa dels Menuts del Delta de l'Ebre

Durant un cap de setmana, els nens i les nenes es podran trobar diferents espais amb tallers infantils, jocs, contacontes, lo racó dels més petits, i moltes sorpreses més, rodejats del paisatge i l'entorn del Delta de l'Ebre. La festa està dedicada al medi ambient i la natura, amb tallers sobre la biodiversitat, el canvi climàtic, jocs de la descoberta de fauna, parades per descobrir un entorn natural únic i màgic per divertir-se en família. Se celebra el mes d'abril.



Circ Cric, a Sant Esteve de Palautordera

Tots els caps de setmana de mitjans de març a inicis de juny, el Circ Cric ofereix diferents activitats i propostes plenes de circ, humor i una mica de música per al públic familiar. Es troba a Sant Esteve de Palautordera, al bell mig del Montseny



Festival l'Esbaiola't, a Esterri d’Àneu

L'Esbaiola't és un festival d'arts escèniques al carrer i per a tots els públics que se celebra anualment en aquesta població el segon cap de setmana de juliol. Un festival de quatre dies de programació intensa i molt variada de circ, titelles, dansa, jocs, tallers, música i teatre. La idea del festival és oferir cultura de qualitat per als infants i les famílies en general. Una molt bona oportunitat per gaudir en família de les Valls d'Àneu i de la cultura en un entorn natural excepcional.



Festival Internacional de Llegendes de Catalunya

El Festival de Llegendes de Catalunya és un dels festivals més esperats. Se celebra el primer cap de setmana de juliol a Sant Martí de Tous, a l'Anoia. Durant els dies del festival, el poble s'omple de llegenes, contes i contacontes pels carrers i les places del poble. Cada any la programació és molt variada, pensada per a totes les edats i per sorprendre a tota la família.

Fira dels Piratas, a l’Estartit

L'Estartit celebra cada tercer cap de setmana de setembre una festa plena d'espectacles i activitats al voltant dels pirates per a petits i grans. Els carrers del centre s'omplen de paradetes amb productes artesans i tradicionals. Hi ha animacions dirigides als més menuts, cercaviles pels carrers del municipi, actuacions de pirates, desembarcament de corsaris, tallers infantils, visites guiades a exposicions, entre d'altres.