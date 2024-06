Les vies ferrades tenen tots els elements pels amants del senderisme i l'escalada: aventura, esport i un punt d'emoció i risc. És una forma d'escalar que permet arribar a llocs alts i de difícil accés sense la necessitat de tenir ser un expert d'escalar a la roca. Per fer-ho solen tenir escales de metall, claus, grapes, pèndols, passarel·les, ponts tibetans, tirolines i calbes.

Hi ha diferents nivells de dificultat: les K1 són les més fàcils i les K6 les més difícils. Algunes són molt exigents, no aptes per a tots els públics, però també n'hi ha de dificultat moderada per fer amb nens. Això sí, amb el material de seguretat necessari: un casc, uns dissipadors, un arnès, guants i experiència prèvia o anar acompanyat d'un coneixedor/a d'aquesta pràctica.

A Catalunya n'hi ha desenes i repartides per tot el territori, tant de muntanya com de mar. Et proposem nou vies ferrades per viure emocions d'altura a Catalunya.

La Via Ferrada de Montsant

Comencem per una via ferrada de dificultat mitjana (K3) en una de les millors zones de Catalunya per a aquest tipus de pràctiques: la serra del Montsant, al Priorat. Va ser equipada pel GEAM de l'Associació Excursionista de Catalunya de Reus l'any 2002 i va ser rehabilitada l'any 2015 pel Parc Natural de Montsant.



L'itinerari és de nivell mitjà i per realitzar-lo no hem de fer servir el cable de vida per progressar sinó per anar assegurats. Comencem ascendint per una paret vertical d'uns 15 m amb esglaons; seguidament fem un tram de 4 m i trobem una cadena per desgrimpar uns 4 m més. Passem en horitzontal per uns blocs, ens dirigim cap a l'esquerra i trobem un altre tram de paret vertical d'uns 10 m que ens portarà al primer pont, d'uns 4 m, que fa d'unió amb l'agulla. Des d'aquest punt ja podem observar damunt nostre el segon pont, de 15 m. Pugem per l'agulla tot gaudint d'un paisatge privilegiat fins a arribar al pont, que passarem d'un en un. L'itinerari continua perdent verticalitat i a la part final el tram de 15 metres de paret passa d'estar equipat d'esglaons a una cadena gruixuda que ens permetrà arribar dalt de la Serra Major.

Via ferrada Paret de les Arcades

Es tracta d'una de les primeres vies ferrades del Pallars Jussà, oberta fa relativament poc. La Via ferrada Paret de les Arcades, a Llimiana, discorre per la zona de l'embassament de Terradets. És una travessia horitzontal d'uns 160 metres i de baixa dificultat, recomanable per a famílies i persones sense experiència. El seu recorregut pot efectuar-se en una hora i mitja i compta amb dos sortides per abandonar el circuit.

Via ferrada de la Roca Foradada, a la Pobla de Segur

A la mateixa comarca, aquest juny també s'ha inaugurat una altra via ferrada, la de la Roca Foradada, a la Pobla de Segur, que corona l'espai protegit de Collegats-Queralt. El recorregut compta amb dos punts de sortida. Mesura uns 430 metres i acumula un desnivell de 110 metres. Compta amb diversos ponts nepalesos de més de quinze metres de longitud i alguna caiguda.



Via Ferrada Canal de les Dames

Seguim amb una de les vies ferrades més populars del Parc Natural de Montserrat, en aquest cas, de nivell mitjà-expert (K3-K4). Es tracta de la Via Ferrada Canal de les Dames, amb desplomats de gran alçada i una impressionant xemeneia. Està a prop de Collbató (Baix Llobregat) i surt del restaurant Masia Vinya Nova, on podras aparcar el cotxe.

Via Ferrada Salt del Botanal

Situada al poble d'Alins (Pallars Sobirà), la Via Ferrada Salt del Botanal va ser acabada d'equipar a finals del passat mes de març. El circuit s'inicia a la Piscina Municipal del poble i finalitza al Mirador del Botanal, un punt emblemàtic ben conegut perquè és on s'inicia la baixada de Falles d'Alins. Té un desnivell de 300 metres, amb un recorregut de 480 metres i 200 de camí. La dificultat de la via es de K3 i una de les zones de K5 (Torre Roia).

El recorregut compta amb un desplomat explosiu, dos ponts, un d'ells de 50 metres molt aeri i que la via ferrada disposa de diverses sortides o variants fàcils, de manera que la converteix en una via interessant per a la iniciació.

La via ferrada de la Cala del Molí

La via ferrada de la Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), és una de les més espectaculars de Catalunya, ja que es troba al bell mig de la Costa Brava i passa literalment per damunt del mar. Són 450 metres de circuit per gaudir del Mediterrani des d'un punt de vista inèdit, amb un primer tram de nivell inicial-avançat i un segon tram de nivell intermedi.

El primer tram discorre a poca alçada de l'aigua, amb diversos ponts nepalís i hi ha la possibilitat d'acabar aquí l'aventura, mentre que el segon és més exigent, amb molta més paret i arribant gairebé als 30 metres d'alçada.

Via ferrada Roca de la Creu (Ripollès)

En ple Pirineu Oriental es troba la Via Ferrada de la Roca de la Creu o Via Ferrada de Ribes de Freser, situada a la Vall de Ribes, al Ripollès. Es tracta d'una perfecta via ferrada per iniciar-se. Es pot fer en tres hores i compta amb un pont nepalí i un de tibetà.

Via Ferrada Teletubbies

Seguim amb una altra via d'iniciació, la Via Ferrada Teletubbies, situada a Corçà, a la comarca de la Noguera. Consta d'un recorregut curt però equipada amb molta varietat d'elements i envoltada d'un paisatge i entorn espectacular, sota l'embassament de Canelles i el congost de Mont-Rebei de fons. Es pot combinar amb la via Olmo-Soler, que és una mica més difícil però fa que el recorregut sigui més interessant fins a l'ermita romànica de la Pertusa.

Via ferrada dels Patacons

Acabem a les muntanyes de Prades, a Tarragona, on podrem trobar unes quantes vies ferrades per a tots els nivells. Una de les més populars és la via ferrada dels Patacons. És força llarga i requereix experiència prèvia, ja que és un K4. No és que sigui molt exigent però té una caiguda i diversos ponts nepalesos. Un dels seus punts forts és que tant l'aproximació com el retorn no són gaire llargs i està situada a prop de la població de Vilaplana (Baix Camp).