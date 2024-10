Nova Esquerra engega la campanya pel congrés d'ERC amb la participació de la majoria d'exconsellers del Govern d'Aragonès

La candidatura Nova Esquerra Nacional, encapçalada per Xavier Godàs i Alba Camps, ha engegat la campanya pel congrés d'ERC amb la participació de la majoria d'exconsellers del Govern d'Aragonès. L'exconsellera Tània Verge ha enganxat aquest dimecres cartells a Barcelona. Anna Simó ho ha fet a l'Hospitalet de Llobregat. Al seu torn, Balcells ho ha fet a Granollers (Vallès Oriental); Mascort a Vilablareix (Gironès); Serret a Balaguer (La Noguera) i Laura Vilagrà a Manresa (Bages).

Els cartells serveixen per convocar l'acte de la candidatura d'aquest dissabte. Sota el lema Fem pinya per tornar a alçar-nos, Nova Esquerra prepara un acte a les 12:00 hores al pavelló INEFC de Barcelona. "Estem a punt per obrir un nou cicle, i fer-ho amb una organització més forta, coral, honesta i compromesa", afirma la convocatòria.

Suport a Nova Esquerra Nacional

Quasi tots els consellers i conselleres amb carnet d'ERC ja van signar el manifest que reclamava una "renovació general" a la cúpula del partit. Només Joan Ignasi Elena -proper a Oriol Junqueras- i Anna Simó no van signar el text. Tot i això, l'exconsellera d'Educació dona suport a Nova Esquerra Nacional. L'expresidenta del Parlament i de l'ANC, Carme Forcadell, i l'exlíder d'ERC Joan Puigcercós també han mostrat el seu suport a la candidatura de Godàs i Camps.

Una altra de les exconselleres del govern d'Aragonès, la portaveu d'ERC al Congrés, Teresa Jordà, és la candidata a la vicepresidència de Cohesió Interna si Nova Esquerra s'imposa a la cita del 30 de novembre. A la candidatura de Godàs i Camps també hi dona suport l'exconsellera i exvicepresidenta de la Mesa, Alba Vergés, el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, i el diputat i exmembre de la Mesa Ruben Wagensberg.

Roger Torrent, Natàlia Mas i Ester Capella no han concretat a qui donaran suport.



Militància Decidim

Per la seva banda, durant l'acte de presentació de Militància Decidim a Olesa, Junqueras va acusar l'actual secretària general, Marta Rovira, i l'excap de campanyes i exviceconseller del Govern d'Aragonès, Sergi Sabrià, de "trair els principis" republicans a partir d'"estructures B". "No ens deixarem donar lliçons pels qui mai han enganxat cartells electorals", va dir Junqueras, en referència al Govern de Pere Aragonès. A això, Simó va respondre per Twitter: "Jo he enganxat cartells. Així no".