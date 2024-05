Núria Marín deixarà l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat el 15 de juny

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, deixarà el càrrec el proper 15 de juny, segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar Públic. Després de prop de 16 anys al capdavant del consistori Marín cedirà el relleu al regidor David Quirós, un mes després de les eleccions al Parlament de Catalunya que van donar la victòria al primer secretari del PSC, Salvador Illa.

Després del 12-M han començat les especulacions sobre els noms que podrien formar part d'un executiu liderat pel socialista, i Marín no ha estat aliena a les travesses. Illa ja va anunciar en campanya que si formava govern, la també alcaldessa socialista Núria Parlón seria la consellera d'Interior. Amb tot, des de l'inici del mandat municipal ja es parlava que aquesta seria molt probablement l'última etapa de Marín a l'alcaldia i que probablement no acabaria els quatre anys per donar relleu a un nou lideratge socialista a la segona ciutat de Catalunya