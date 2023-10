Obre el túnel del coll de Lilla entre Valls i Montblanc després de 15 anys d'obres

Després de 15 anys d'obres i moltes interrupcions, el túnel del coll de Lilla, que uneix Valls i Montblanc per l'A-27, ha entrat aquest dilluns en servei. La infraestructura, que ha suposat una inversió de 157 milions, cobreix una distància d'1,5 quilòmetres i redueix fins a 15 minuts el trajecte entre Lleida i Tarragona. És el darrer tram que faltava per completar la connexió entre el Camp de Tarragona i l'interior de les comarques tarragonines i lleidatanes.

Les obres del túnel del coll de Lilla van començar l'any 2008, però amb la crisi financera i sense pressupost per part de l'Estat, van quedar aturades. Finalment, el 2019 van iniciar-se de nou els treballs, llargament reivindicats pel territori. Gairebé 15 anys després de posar la primera pedra, l'actual ministra de Transports en funcions, Raquel Sánchez, ha inaugurat la infraestructura acompanyada d'autoritats lleidatanes i tarragonines.

El ministeri de Transports preveu un estalvi de 700.000 hores i 22 milions de quilòmetres anuals

Per Sánchez, es tracta d'un "dia històric pel territori" perquè "apropa Lleida i Tarragona", així com els habitants de la Conca de Barberà amb el Camp de Tarragona i el seu hospital de referència, el Pius Hospital de Valls. Amb l'obertura d'aquest tram, el ministeri preveu un estalvi de 700.000 hores i 22 milions de quilòmetres anuals. Això comportarà una millora en l'eficiència energètica i una reducció de 4.300 tones anuals de CO2.

Sánchez també ha lamentat els danys "que han patit els veïns de Lilla a conseqüència de les obres", com esquerdes a domicilis del municipi. Després d'anys de reclamacions, s'ha arribat recentment a un acord entre els afectats i el ministeri de Transports perquè els veïns tinguin la indemnització "que es mereixen", ha reiterat la ministra.

"Parcialment satisfets"

Alcaldes i alcaldesses de tot el territori han acudit a la inauguració del túnel i s'han mostrat "parcialment satisfets" amb l'obertura del nou tram, una obra marcada per desenes d'interrupcions i endarreriments. El batlle de Montblanc, Oriol Pallissó, ha lamentat que "anem tard i malament". Per la seva banda, l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha remarcat que han estat "30 anys esperant" la infraestructura, però que "suposarà un gran impuls per al polígon industrial de la capital de l'Alt Camp".

Per completar els treballs faltarà la connexió entre el túnel i l'AP-2

Per completar l'obra definitivament, però, faltarà la connexió entre el túnel i l'AP-2. En aquest sentit, Pallissó ha apuntat "és un problema molt gros acabar una obra com aquesta amb un coll d'ampolla com el de la C-14, on sabem perfectament que els diumenges d'agost són terrorífics. Ara tindrem la C-14 i l'A-27, per tant el caos continuarà tres anys més", que és el temps que el ministeri estima necessari per finalitzar l'enllaç amb l'autopista.

Pallissó ha reconegut que s'hauran de "posar les piles" en matèria d'habitatge perquè amb la posada en marxa també del pol logístic de Cimalsa pronostiquen que hi haurà un augment de població a la comarca. "La Conca de Barberà és una molt bona comarca per viure i establir-s'hi. Els propers quatre anys hem de saber-ho aprofitar", ha assenyalat.

Prohibit l'accés de camions de mercaderies perilloses

El nou tram permet estalviar els vora 10 quilòmetres de carretera muntanyosa del coll de Lilla. L'estalvi de temps per als usuaris serà d'uns cinc minuts, però la conducció serà més còmoda i segura.

Un dels element que quedarà per resoldre és el pas de camions de mercaderies perilloses -que majoritariament van des del port de Tarragona i el polígon petroquímic cap a l'interior de la península-, que no podran passar pel túnel i hauran de seguir circulant per l'N-240 o bé desviar-se cap al Pla de Santa Maria (Alt Camp) i agafar allà l'AP-2.