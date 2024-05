Obren amb total normalitat els més de 2.500 col·legis electorals de Catalunya

Els col·legis electorals han obert a les nou del matí amb motiu de les eleccions al Parlament del 12-M i un total de 5.754.931 catalans estan cridats a votar-hi. Els locals restaran oberts fins a les vuit del vespre. Arreu de Catalunya hi ha 2.695 col·legis i 8.940 meses. Com a novetat, tots els centres de votació disposen per primer cop d'una tauleta per agilitzar la tramesa de dades. El Govern ha repartit tauletes als 4.108 representants de l'administració dels diferents col·legis per a la transmissió de dades de votació durant la jornada electoral. D'altra banda, està en marxa el dispositiu de seguretat amb motiu de la jornada electoral, integrat per 4.300 agents dels Mossos i 3.000 de les policies locals.

Fins ara no tots els centres de votació disposaven de tauletes, aquest 12-M, però, això canvia, ja que per primera vegada tots els centres de votació en tenen i podran introduir les dades per ser consultades en temps real. Amb les tauletes, els representants introduiran les dades i podran fer una fotografia de totes les actes oficials de tots els col·legis i meses.



En cas que falli la connexió o hi hagi problemes amb alguna tauleta hi ha plans de contingència i es poden fer servir els sistemes telefònics, com era habitual en les jornades electorals.

Una altra novetat aquest 12-M és que per primera vegada en unes eleccions a l'Estat espanyol, es donarà la informació en directe per cada col·legi electoral. En altres ocasions la ciutadania podia accedir a dades per municipis i comarques, però ara també es podrà tenir accés a les dades per col·legi electoral. Tota la informació es pot consultar a través del web o via l'aplicació mòbil 'Eleccions Catalunya 2024.

Gairebé 2.700 seus electorals

En total s'han habilitat 2.695 locals electorals repartits per tot Catalunya i hi ha 8.940 meses amb 80.460 membres de meses designats. A banda, hi ha 4.108 representants de l'administració que són els responsables d'assegurar la transmissió de dades de votació i participació amb les tauletes.



Un total de 5.754.931 catalans estan cridats a votar a les eleccions al Parlament d'aquest diumenge. A més, hi ha 243.004 joves que podran votar aquest diumenge per primera vegada, després d'haver arribat a la majoria d'edat des dels darrers comicis.

Del total d'electors, 294.594 són residents a l'estranger i inscrits al Cens Electoral dels Residents Absents (CERA), els vots dels quals es recomptaran el divendres 17 de maig. Respecte al vot per correu s'han emès 106.031 sol·licituds, fet que representa l'1,94% del cens.

Més de 7.000 policies

Durant la jornada d'avui es mobilitzaran 4.300 agents dels Mossos d'Esquadra i 3.000 policies locals, així com vigilants municipals, que cobriran tots els col·legis electorals. Un 56% estaran coberts pels Mossos i el 44% restant per policies locals. Es preveu la cobertura dinàmica dels centres de votació. Tot plegat amb l'objectiu que la jornada electoral d'aquest diumenge es desenvolupi amb normalitat.