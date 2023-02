Òmnium emplaça partits i institucions a recuperar l'estratègia comuna mentre l'entitat treballa amb la societat civil

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha emplaçat les forces polítiques i institucions sobiranistes a recuperar l'estratègia comuna. Així ho ha dit Antich a l'Assemblea General que l'entitat ha celebrat aquest dissabte al Museu Marítim de Barcelona, on s'han presentat i aprovat les principals línies d'actuació de l'entitat i s'ha instat als representants polítics i institucions abordar una solució democràtica per al conflicte polític.

Antich ha celebrat així el seu primer any a l'entitat. Dotze mesos on assegura que no ha parat de treballar, sovint "fora del focus" i "lluny de les picabaralles" amb entitats del país. Per aquest motiu, ha advertit que "aquí no s'ha acabat res", tot destacant que només una estratègica compartida permetrà l'activació i construcció de l'hegemonia política i social necessària per posar sobre la taula de nou l'horitzó sobiranista. "No tenim la vareta màgica, només som un instrument al servei de la societat civil", ha dit.

La feina des de la societat civil és la principal reivindicació d'Òmnium, que ha celebrat la trobada amb la presència de tota la direcció i convidats d'entitats socials i econòmiques, entre elles l'ANC amb la seva presidenta a primera fila, Dolors Feliu. En el seu discurs, Antich ha posat de manifest la feina que des de fa un any s'està fent per abordar l'actual situació des de la base, buscant consensos per abordar la situació política del país des de baix.

"No hem deixat de treballar, en contra de veus interessades per fer creure que aquí no passa res, que el procés és mort i que el conflicte polític està resolt", ha assenyalat Antich. La principal reclamació d'Òmnium per tant, és apel·lar a la responsabilitat política d'insitucions i representants. "Estem treballant per renovar consensos i fer possible abordar la resolució democràtica del conflicte polític. Però partits i institucions han de fer també la feina que els pertoca i recuperar l'estratègia compartida", ha afegit el líder de l'entitat cultural.

Defensa i promoció de la llengua

Durant l'Assemblea General Ordinària s'ha aprovat el pressupost per al 2023, que destinarà més d'un 70% a desenvolupar els eixos prioritaris de l'entitat: la llengua, la cultura, la cohesió social del país i la defensa dels drets civils i polítics.

Dels 11 milions d'euros de pressupost, aconseguits per les aportacions i quotes dels socis i sense cap aportació pública, es destinarà la partida més gran a les activitats que tinguin a veure amb la promoció i defensa de la llengua, tant sigui en l'àmbit escolar, audiovisual, digital o del lleure. En total es destinaran un 30% dels fons a aquesta fi.

També s'ha exposat, debatut i aprovat el pla de treball anual que contempla 34 eixos de treball, englobats en 119 projectes i accions impulsades per la mateixa entitat, i que pretenen incidir en la societat i encarar els reptes socials, lingüístics, culturals i polítics que afronta el país.

La resta de partides pressupostàries aniran destinades a les accions que fomentin la cohesió social (26%), l'impuls de la cultura catalana (24%) o la preservació dels drets civils i polítics (20%). L'acte també ha sigut l'ocasió per acomiadar a Iolanda Fresnillo, membre de la junta directiva des de feia 4 anys, que renuncia al càrrec per motius personals.