Òmnium engega una ruta contra la repressió amb actes en 40 municipis

Òmnium Cultural recorrerà durant aquest estiu 40 municipis d'arreu del país, en el marc de la campanya Òmnium en ruta, amb l'objectiu de denunciar la "repressió" de l'Estat contra l'independentisme, reclamar l'amnistia pels presos i encausats per l'1-O, exigir l'autodeterminació i denunciar la "vulneració de drets" dels poders de l'Estat com la monarquia. Ho ha explicat el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, a la roda de premsa de presentació. Òmnium impulsa un espai polivalent que s'instal·larà als municipis i acollirà diversitat d'activitats culturals i polítiques, sempre complint les mesures preventives per la Covid-19 i en adaptació segons l'evolució de la pandèmia.

Mauri ha dit que l'estiu de 2020 torna a "no ser normal" per la situació de la pandèmia i perquè els presos de l'1-O dormen a la presó

La campanya ja va arrencar el passat cap de setmana amb activitats a Manlleu i Berga. Aquesta setmana l'entitat independentista té previst visitar Santa Coloma de Farners, Banyoles i Sant Feliu de Guíxols. L'espai polivalent d'Òmnium farà ruta durant tot l'estiu de dimecres a diumenge amb activitats de les 20h a les 23h. El tancament està previst pel 10 de setembre a la Plaça de la Universitat de Barcelona, però la decisió no està tancada en funció de l'evolució de la pandèmia.



En roda de premsa, Mauri ha dit que l'estiu de 2020 torna a "no ser normal" per la situació de la pandèmia i perquè els presos de l'1-O dormen a la presó. "El tercer grau no és llibertat ni semillibertat", ha apuntat. Mauri ha dit que amb la campanya es vol fer una crida a la ciutadania a "aixecar el país per la cultura, pels drets i llibertats, l'amnistia dels presos, exiliats i represaliats i per l'autodeterminació". El portaveu ha explicat que la ruta també servirà per promoure la campanya per denunciar la presumpta corrupció de la monarquia espanyola. "Davant l'Estat repressor que empara la corrupció, es trobarà una societat mobilitzada i forta. Òmnium mai renunciarem a liderar la societat civil", ha sostingut.



D'entrada, Òmnium ha descartat que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, participi en alguns dels actes de la ruta. "Si més endavant és possible, ja mirarem en quin format", ha apuntat Mauri.