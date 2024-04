Òmnium vol recollir milers de llibres aquest Sant Jordi per fer créixer i dignificar les biblioteques escolars

Òmnium Cultural ha engegat una campanya de "recollida massiva" de llibres que vol "dignificar" el paper de les biblioteques escolars en el foment de la lectura, i fomentar la lectura i la venda de llibres en català. A partir d'aquest dimarts dia 16 i fins al 23, dia de Sant Jordi, l'entitat pretén recollir milers de títols per fer "créixer" aquests espais, sota el paraigua de la campanya Llegir ens fa grans. Fem créixer les biblioteques escolars.

Per contribuir en la iniciativa, ha elaborat un catàleg amb un centenar de títols que es podran comprar a les 134 llibreries que s'han adherit a la campanya. Un cop comprats, els llibres es dipositaran en els punts habilitats per Òmnium, entre els quals hi ha les mateixes llibreries, així com estands de l'entitat arreu de Catalunya durant el dia de Sant Jordi. Finalment, seran distribuïts a les 420 escoles que s'han sumat a la proposta.

"La campanya és una crida a fomentar la lectura entre els més joves, a potenciar els referents literaris en català, i a contribuir a revertir les mancances estructurals de les biblioteques escolars", ha defensat el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, en la presentació aquest dimarts. "Moltes han tancat i d'altres tenen dificultats a l'hora d'adquirir llibres nous i fomentar la lectura més enllà dels llibres que són obligatoris", ha lamentat sobre les biblioteques escolars.

Llegir ens fa grans es dirigeix principalment a l'alumnat de 5è i 6è de primària, i el de 1r i 2n d'ESO, una decisió que no s'ha pres "arbitràriament". "Sabem que és una franja d'edat absolutament decisiva o bé, en la consolidació dels hàbits lectors, o bé el moment en què es posa el risc el no tocar un llibre en el que queda de vida, per això és important dirigir-nos a un públic a què les dades ens diuen que és on es juga el futur dels lectors", ha apuntat el president.

La vicepresidenta del Gremi Llibreters, Mertxe París, ha celebrat que el catàleg de llibres ha estat elaborat amb "rigor": L'IBBYcat (Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil) i l'Associació de Mestres Rosa Sensat han estat les entitats de referència que han fet la tria. Ha remarcat que la campanya posa el problema sobre la taula, però "no resoldrà" les mancances "estructurals" dels espais de lectura dels centres educatius i "en cap cas" ha de substituir les accions que s'han de tirar endavant des del Govern.

Situació "precària" a les biblioteques escolars

En aquest sentit, Antich ha reiterat que volen fer arribar el missatge que la situació de les biblioteques escolars "és precària": les dades del Departament d'Educació apunten que l'any 2020 un 43% dels centres educatius no tenien biblioteca, mentre que la resta no disposava de recursos "suficients i actualitzats", ha dit. Alhora, ha alertat que les últimes proves PISA i de competències bàsiques han demostrat que el nivell de comprensió lectora de l'alumnat català està per sota de la mitjana de l'Estat i europea.