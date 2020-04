Oriol Mitjà explica com i quan es podrà aixecar el confinament

Els investigadors Oriol Mitjà i Joel López han elaborat un informe que han adreçat al Ministeri de Sanitat i al Departament de Salut per organitzar la sortida del confinament i la gestió dels propers mesos. S'han adreçat també a empresaris i ciutadans que vulguin planificar les seves activitats a partir del 13 d'abril.

Moltes proves

Els autors plantegen una sortida esglaonada, començant per les persones més joves i sanes i deixant per al final els més grans, l'obertura d'escoles i els esdeveniments de més de 50 persones. També remarquen que caldrà fer moltes proves per determinar qui ha passat ja el virus, i també per detectar els nous positius. En funció d'això, la persona podria fer vida més o menys normal.



Els autors consideren que l'escenari de futur més probable és que la transmissió del nou coronavirus no es pugui eliminar a curt termini i s'originin brots recurrents en els propers mesos. Parlen d'una baixa proporció de població immunitzada, un 15%, així que consideren necessàries certes mesures coordinades per sortir del confinament, una sortida que haurà de ser esglaonada.

El retorn a les escoles ha d'esperar

Al seu parer, han de ser les persones més joves i sanes les que deixin primer el confinament, monitoritzant si això implica un impacte en el sistema de salut. Les persones de risc i encara no infectades hauran de quedar-se a casa més temps, i la tornada a les escoles i els grans esdeveniments també hauran d'esperar. Així doncs, situen com a primera mesura l'obertura dels negocis que no són serveis bàsics. En una segona fase està l'obertura de bars i restaurants i el permís perquè els menors de 70 anys puguin sortir al carrer. En aquest punt vindria la reobertura d'escoles. Finalment, s'aixecaria la recomanació de quedar-se a casa per a les persones de més 70 anys i es permetria la celebració d'esdeveniments de més de 50 persones.

Proves ràpides per conèixer l'estat de la població

Un segon bloc és el de la immunitat. Els investigadors aposten per realitzar la prova ràpida serològica per determinar quin és l'estat de la població. Per poder fer aquest control s'habilitarien diferents punts, com ara farmàcies, CAP, universitats o consultoris mèdics d'empreses. El resultat s'obté en 15 minuts. Els que haguessin passat el virus tindrien un certificat d'immunitat, el que els permetria no estar confinats. Els que estiguessin passant el virus haurien d'estar confinats 14 dies, i s'hauria de fer un seguiment dels que no l'haguessin passat.

El tercer bloc de l'informe té per objecte la detecció precoç de casos i contactes, i preveu prendre la temperatura i fer un qüestionari de símptomes en els punts d'accés a centres que reuneixin un determinat nombre de persones. Qualsevol persona que tingui símptomes lleus o hagi estat en contacte amb un cas positiu hauria de sotmetre's a una prova PCR o bé a una prova ràpida. Els positius s'haurien de confinar 14 dies i després obtindrien un certificat d'infecció passada.



Els investigadors recomanen que tothom tingui l'aplicació de la Covid-19 per anotar els símptomes que tenen, incloent també el registre de la seva mobilitat a través del GPS. Quan un ciutadà sigui diagnosticat positiu, les seves dades de mobilitat i els seus contactes durant el període de potencial contagi es capturarien de forma automàtica, i es podrien aïllar. Cada persona tindria associat un risc d'infectivitat amb un codi de colors: verd, taronja o vermell.

Tot aquest seguiment amb proves i amb les aplicacions mòbils permetrien identificar grups de casos, zones calentes amb un nivell de positius elevat, el que permetria fer confinaments parcials en zones geogràfiques delimitades.



Finalment, l'informe avisa que hi hauria d'haver un protocol d'obertura de la mobilitat, començant per la local fins a la internacional, i que hauria de ser escalonat per evitar nous casos importats.