Sánchez es planteja una nova pròrroga de l'estat d'alarma

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'està plantejant una nova pròrroga de l'estat d'alarma, tot i que la decisió final la prendrà en funció dels criteris dels tècnics del Ministeri de Sanitat que estan al capdavant d'aquesta pandèmia, i amb els quals es reuneix cada dia. Previsiblement ho farà aquest cap de setmana, tenint en compte les últimes dades, com ja va fer amb l'anterior pròrroga.



Ningú sap en concret quina serà la decisió final de president espanyol, en la difícil conjunció de frenar els contagis i no enfonsar encara més la situació econòmica, de manera que la decisió final no està sent fàcil.



Algunes fonts apunten que el més probable és una nova ampliació de l'estat d'alarma i del confinament dues setmanes més, fins al 26 d'abril. Però també es contempla una pròrroga d'una setmana -com ha fet Itàlia després d'un mes- o ampliar ja el termini fins després del pont de maig, evitant que coincideixi el final del confinament amb un pont festiu com és el de l'1 de maig.



Un altre debat és com serà aquest nou confinament. Es dona per descartada una ampliació del permís retribuït als treballadors, motiu pel qual les empreses que van cessar l'activitat després de l'últim decret que fixava les activitats essencials podrien reobrir a partir del 13 d'abril.

Es dona per descartat que s'ampliï el permís retribuït als treballadors

També podrien canviar les condicions del confinament actual per a la població, permetent algunes activitats com els passejos amb menors, fer esport o l'obertura d'alguns negocis en determinades condicions, com va avançar el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, en la seva compareixença de dijous al Congrés.



Res està tancat i tot s'està estudiant, asseguren fonts del Govern espanyol, que insisteixen en què qualsevol decisió estarà vinculada a l'evolució de la pandèmia i a les dades que es vagin coneixent els propers dies.



Si Sánchez finalment optés per aquest escenari, seria la segona ocasió en què ampliaria l'estat d'alarma, que es va iniciar el passat 14 de març. A més, com marca la llei, estaria obligat a demanar de nou permís al Congrés dels Diputats. De fet, només fa sis dies que el BOE va publicar la segona pròrroga.