Pagesos i elaboradors de cava alerten que la collita es reduirà un 40% a causa de la sequera

La sequera reduirà la collita de raïm per a fer cava fins a un 40%, segons les estimacions de viticultors i elaboradors. El sector està molt preocupat per la manca de pluges: des de l'agost s'ha acumulat una mitjana de 100 litres/m2, mentre la xifra ideal hauria de rondar els 500 litres.

Segons recull l'ACN, el president de l'Associació d'Elaboradors del Cava (AECAVA), Joaquim Tosas, apunta que "és aviat" per pronosticar quines conseqüències tindrà la sequera en la pròxima verema, però tem que serà "entre un 25 i 40% inferior" a la collita de 2022. Afegeix, també, que són estimacions globals al conjunt dels conreus del Penedès, però que hi haurà matisos significatius en funció de la zona i de les varietats.

La Unió de Pagesos afirma que "podria ser de les pitjors varemes de la història"

"Fa anys que els ceps passen set, i cada vegada han de fer un esforç més important per sobreviure en comptes de centrar-se en produir", explica Tosas. Tot i que el 2020 hi va haver un excés de pluges que va provocar una plaga de fongs que va eliminar bona part de la collita, el 2021 i el 2022 ja havien estat anys de poca aigua. Des de l'AECAVA no descarten que aquest estiu s'hagi de tornar a avançar el calendari de collita, si la situació climatològica no canvia.

Per la seva banda, el representant del sector de la vinya i el vi, Josep Marrugat, assegura a l'ACN que "cada dia que passa són més pèrdues" i que cal que caiguin un mínim de 100 litres/m2 abans que acabi el maig "perquè la terra està tan seca que, si no, no servirà de res". Si això no passa, afirma, la collita caurà fins a un 80% "perquè les vinyes no podran desenvolupar el raïm que surt ara". Segons la Unió de Pagesos, "podria ser de les pitjors veremes de la història".

Solucions alternatives

Davant la sequera acumulada i la situació extrema actual, l'AECAVA considera que caldrà plantejar la instal·lació de sistemes de reg a les vinyes. Per aquest motiu, exigeix "canvis normatius" i reclama que es permeti "un aprofitament de l'aigua més raonable".

Marrugat assegura que l'aposta "no ha de ser transformar els camps de secà en regadiu"

La Unió de Pagesos, però, qüestiona que el futur passi per regar les vinyes. Malgrat la "cruesa" de la sequera, Marrugat creu que l'aposta "no ha de ser transformar els camps de secà en regadiu", sinó "defensar el secà i gestionar-lo bé per treure una producció que sigui viable per a la planta però també pel pagès".

Demandes per afrontar el futur

Els viticultors insten el Departament d'Acció Climàtica a definir un pla d'ajudes que compensi la davallada de la producció d'aquest any, "que està afectant tota l'agricultura i ramaderia".

Al seu torn, l'AECAVA apunta cap a la Generalitat per reclamar "mesures estructurals" que permetin pal·liar la falta de pluges i "assegurar la viabilitat de les terres".