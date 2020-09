La PAH exigeix al Govern espanyol la pròrroga de la moratòria hipotecària decretada per la pandèmia

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha protestat aquest dilluns davant la delegació del Govern espanyol a Barcelona per aturar els desnonaments de forma indefinida. "Avui hem vingut aquí per exigir al govern de Sánchez i Iglesias que estengui i ampliï la moratòria hipotecària que finalitza ara al setembre", ha explicat el portaveu de la PAH Barcelona, Santi Mas de Xaxàs. "Es tracta d'una moratòria que deixa molta gent enrere i fa una distinció molt perversa entre les famílies vulnerables per culpa de la covid-19 –que queden protegides- mentre deixa fora la resta de casos vulnerables anteriors a la pandèmia", ha criticat Mas de Xaxàs, que augura una "tardor dantesca" després de sumar 130 desnonaments en una setmana a Barcelona.

📣 Exigim al Govern de @sanchezcastejon y @PabloIglesias l'ampliació i extensió de la moratòria de desnonaments que finalitza ara al setembre.@PSOE @PODEMOS És qüestió de voluntat política!#DecretoStopDesahucios pic.twitter.com/NGe9IyNlK3 — PAH Barcelona (@PAH_BCN) September 21, 2020

Algunes de les vàries desenes d'activistes concentrades aquest dilluns han mostrat cartells reivindicant habitatge digne i responsabilitzant l'Executiu estatal format per PSOE i Podemos dels desnonaments que es puguin fer a partir de la finalització de la pròrroga hipotecària ja que molta gent no podrà afrontar els pagaments a causa de la dura crisi econòmica provocada per l'aturada de l'activitat econòmica que comporta les mesures contra la pandèmia. Alguns d'aquests activistes són víctimes de la situació que denuncien i han explicat el seu cas a les xarxes de la PAH, com és el cas de la Mari Carmen o l'Alejandro.

Mari Carmen té data de desnonament pel 25 de setembre després d'haver estat estafada. Porta gairebé 6 anys lluitant pels seus drets. Ho permetreu @sanchezcastejon @PabloIglesias @PSOE @PODEMOS? #DecretoStopDesahucios pic.twitter.com/622mGtB0BI — PAH Barcelona (@PAH_BCN) September 21, 2020