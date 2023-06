La PAH reclama que la nova Llei d'habitatge serveixi per signar "milers de lloguers socials"

La nova Llei d'Habitatge estatal, tot i les llacunes que en el seu moment van denunciar els moviments socials, ha introduït nous drets i també barreres per posar fre a l'emergència habitacional. Una d'elles fa referència als desnonaments, abans dels quals els grans tenidors hauran de sotmetre's a una mediació per trobar alternatives per a les famílies vulnerables.

Hi ha prop de 8.000 llars catalanes pendents de desnonament

La llei, però, és poc clara i no concreta quines són aquestes alternatives per les prop de 8.000 llars catalanes pendents de desnonament. És en aquest context on la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha reivindicat la llei catalana 24/2015, que obliga els grans tenidors a oferir lloguer social abans de desnonar.



"No deixarem que cap gran tenidor faci un desnonament sense posar solucions sobre la taula", ha afirmat la portaveu de la PAH catalana, Lucía Delgado, en una roda de premsa davant la Ciutat de la Justícia.

Una mediació a tres bandes

Segons la nova llei, vigent des del 26 de maig, els grans tenidors (aquells que tenen més de 10 habitatges) no podran executar un desnonament d'una família vulnerable sense passar abans per aquest procés d'intermediació a tres bandes, incloent l'administració. "Esperem signar milers de lloguers socials", ha avisat Delgado.



El col·lectiu ha volgut fer un "avís a navegants" perquè es tracta d'un procés que haurà de desenvolupar cada comunitat autònoma, i asseguren que la Generalitat ja hi està treballant. "Per estendre la llei catalana cal que les altres autonomies treballin en aquest sentit", ha afirmat Delgado.

La moratòria decau el 30 de juny

El proper 30 de juny decau la moratòria de desnonaments vigent des de l'inici de la pandèmia, que ha evitat que 8.000 llars catalanes i prop de 28.000 a tot l'Estat perdessin l'habitatge. És per això que la PAH ha elaborat una sèrie de documents perquè els advocats de les famílies afectades puguin tramitar directament la petició de mediació i acollir-se a aquest nou procediment establert a la llei.

Reclamen una campanya de comunicació davant la desinformació que hi ha sobre el tema

"L'ADN d'aquest procés és evitar el desnonament i garantir una solució habitacional", ha reiterat Delgado. La portaveu ha reconegut, però, que "el que passi a les eleccions generals és també una batalla pel moviment per l'habitatge" i que el resultat que en surti pot provocar canvis en aquesta llei, especialment, si en surt un govern PP-Vox.



Per tot plegat, la PAH reclama una "campanya de comunicació" per explicar els seus drets als afectats per demandes de desnonament, un tema al voltant del qual denuncien que hi ha "desinformació".