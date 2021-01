La pandèmia es desboca a Catalunya amb prop de 7.000 nous casos i els hospitals cada dia més plens

Novament, una jornada amb pèssimes dades epidemiològiques a Catalunya. Segons el darrer balanç del Departament de Salut, les darreres 24 hores s'han comunicat 6.981 nous contagis de coronavirus, una xifra molt elevada, malgrat que arrossegui l'efecte retard en les notificacions dels casos del cap de setmana, de manera que habitualment les xifres de dimarts acostumen a ser més elevades que les d'altres dies. Dit amb altres paraules, aquests quasi 7.000 positius no corresponen únicament a dilluns, sinó que també n'inclouen de dissabte i diumenge. En paral·lel, la incidència de casos a 14 dies per 100.000 habitants es dispara i passa de 468 a 523 en només 24 hores. També es desboca el risc de rebrot i tot plegat arriba en un escenari de creixent pressió assistencial, amb cada cop més pacients als hospitals i a les UCI.



El risc de rebrot se situa en 609 punts, 63 més que el dia anterior, i atura la tendència a la baixa dels tres dies previs. En qualsevol cas, fa setmanes que es troba per sobre dels 200 punts, que indica un risc "molt elevat". Totes les comarques catalanes estan per damunt dels 100, que indica un risc alt, i únicament l'Alta Ribagorça -la menys poblada- està per sota dels 200, amb 186. Els nivells més elevats els tenen l'Aran (2.123), les Garrigues (1.869), el Solsonès (1.453), la Ribera d'Ebre (1.215), el Ripollès (1.168) i la Cerdanya (1.020).



La velocitat de propagació de l'epidèmia o taxa Rt es manté en l'1,21, de manera que l'expansió de l'epidèmia continua, perquè cada 100 positius contagien 121 persones més. Hi ha nou comarques per sota de l'1, nivell a partir del qual els casos disminueixen. Són l'Alta Ribagorça, la Terra Alta, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, la Segarra, la Cerdanya, el Ripollès, el Pla de l'Estany i la Selva. La pitjor dada la tenen les Garrigues (3,72) i l'Aran (3,09).

Pel que als morts, en les darreres 24 hores se n'han comunicat 86 més, i el total des de l'arribada de la pandèmia és de 17.714. La pressió assistencial continua empitjorant, amb 62 pacients Covid més als hospitals, per un total de 2.445 ingressats, un nivell que no s'assolia des del 16 de novembre. A les UCI hi ha set pacients més, per un global de 477, la dada més elevada des del 25 de novembre. La situació ja està provocant que alguns centres sanitaris estiguin desprogramant part de la activitat no Covid.



Finalment, ja hi ha 76.187 persones que han rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer – BioNTech, prop de 7.000 més que el dia anterior.