La pandèmia empitjora, amb creixements desbocats de la velocitat de propagació i el risc de rebrot

Un dia més, empitjorament preocupant dels principals indicadors epidemiològics a Catalunya. El risc de rebrot i la velocitat de propagació o taxa Rt de la pandèmia continuen amb creixements desbocats, alhora que el darrer balanç del Departament de Salut també indica una nova jornada negra -amb prop de 100 noves víctimes mortals- i un augment important dels pacients Covid a les unitats de cures intensives. En concret, el risc de rebrot creix 52 punts en 24 hores i arriba als 552, el nivell més elevat des del 9 de novembre. La taxa Rt s'enfila a l'1,45, és a dir, guanya 18 centèssimes en només 24 hores. Això significa que cada 100 positius contagien 145 persones més, de manera que l'epidèmia està en clara expansió, a l'espera que comencin a donar resultat les noves restriccions anunciades dilluns i que s'aplicaran a partir de dijous.



La incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants se situa en 396 -en aquest cas cau lleugerament-, si bé en les darreres 24 hores s'han notificat 3.734 nous casos. Després dels dies festius, els casos s'han tornat a disparar per damunt dels 3.000 que van ser la norma la setmana passada. A més a més, continua creixent el volum de positivitat de les proves, que és del 9,55% la darrera setmana, quan l'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que a partir del 5% està descontrolada. A més a més, la taxa supera el 10% els darrers dies.



En paral·lel, s'han comunicat 97 noves morts, de manera que ja han perdut la vida 17.320 persones a Catalunya des de l'esclat de la pandèmia. Pel que fa a la situació assistencial, creix lleugerament el nombre de pacients Covid als hospitals, que ara és de 2.089, cinc més que dilluns, mentre que augmenta de manera més significativa els que estan a l'UCI, que ara se situa en 408 persones, 16 més que ahir i la xifra més elevada des del 3 de desembre.



El que encara no arrenca és el ritme de vacunació. En aquesta primera fase, Catalunya disposa de 60.000 dosis setmanals, de manera que hauria de vacunar entre 8.000 i 9.000 persones al dia, però de moment tot just s'han vacunat 10.475 persones, unes 2.000 les darreres 24 hores. Per tot plegat, Salut ja ha anunciat canvis, després de les queixes per la desorganització dels primers dies.