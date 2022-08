El pantà de Rialb, al nivell més baix de la seva història

Inaugurat el febrer del 2000, el pantà de Rialb (la Noguera) mai havia tingut un nivell tan baix d'aigua. Segons les dades d'aquest mateix dissabte de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) -que s'encarrega de gestionar-lo-, el nivell d'aigua de Rialb està ja per sota del 8% de la seva capacitat. Amb espai per emmagatzemar més de 400 hm3, el pantà de Rialb és el segon de més capacitat de Catalunya -només per darrere del de Canelles, amb 679 hm3- i fa un any estava gairebé a la meitat del seu volum màxim, és a dir, res a veure amb la situació extrema d'enguany, fruit en bona part de la sequera perllongada que pateix el país.

Les imatges que recull el col·lectiu @lasequeradel22 -que s'encarrega de documentar amb fotografies fetes amb drons la situació dels pantans i embassaments catalans-, posen de manifest el nivell baixíssim de Rialb.

De fet, hi ha tan poca aigua que han emergit restes de l'antic poble de Tiurana, que va quedar negat el 1999, quan va començar-se a omplir el pantà. Això només havia succeït el 2007, durant l'anterior sequera greu que va patir Catalunya.

Una de les conseqüències és que l'aturada de la central hidroelèctrica de Rialb, gestionada per Acciona, un fet inèdit. Si fa uns dies una de les turbines ja va deixar de produir electricitat, l'altra ho farà en els propers dies, segons informa TV3. Tot i que no s'ha prohibit l'ús de l'aigua per a regadius, els pagesos de la zona ja estan sotmesos a restriccions. Propers al de Rialb, els pantans d'Oliana (41,6%) i Camarassa (53,3%) es troben en millor situació.

A nivell global, el nivell de reserves dels embassaments de les conques internes de Catalunya -fonamentalment corresponents al sistema Ter-Llobregat- està al 40%.