El Parc del Garraf vol crear un gran espai natural protegit que englobi Olèrdola, l'Ordal, el Foix i les Costes

La direcció del Parc del Garraf planteja ampliar fronteres per crear un gran espai protegit que agrupi els parcs d'Olèrdola i el Foix, les muntanyes d'Ordal, les Costes del Garraf i l'àmbit Colls-Miralpeix. La intenció és agafar més múscul per reclamar a la Generalitat el reconeixement com a Parc Natural, fet que permetria reforçar la protecció ambiental i jurídica.

El nou director del Parc del Garraf, José Luis Herrera, destaca a l'ACN que "afavoriria la preservació" i seria el primer Parc Natural marítimo-terrestre gestionat per la Diputació de Barcelona. Mentrestant, Herrera ressalta la voluntat d'impulsar l'activitat agrícola i el turisme sostenible "perquè els veïns tinguin un futur millor i es puguin guanyar la vida dins el parc".

Herrera ha assumit recentment la gestió de les més de 12.300 hectàrees del Parc del Garraf, les quals reben cada any més de 400.000 excursionistes, a banda dels usuaris als equipaments d'educació ambiental. Ja fa més de deu anys que la Diputació i els ajuntaments de la zona reclamen que la Generalitat declari l'espai com a Parc Natural, "per poder jugar a la Champions League de la preservació". La nova direcció s'ha proposat aconseguir aquesta fita però de forma més ambiciosa.

Per millorar la gestió d'aquest entorn natural i reforçar la protecció de bona part del Garraf i l'Alt Penedès, planteja aglutinar un gran espai natural que ocuparia més de 26.000 hectàrees. La intenció és unir Garraf i Olèrdola -que també dirigeix Herrera-, i incloure les muntanyes d'Ordal, les quals són la frontera interior entre l'Alt Penedès i el Baix Llobregat i actuen com una prolongació del Massís del Garraf cap a l'interior.

També formaria part del nou àmbit el parc que envolta el pantà de Foix, així com tota la zona de les Costes del Garraf i la seva prolongació amb els colls-Miralpeix, fins a Vilanova i la Geltrú. La creació d'aquest gran parc marítim-terrestre és ara objecte d'un estudi encarregat per la Diputació de Barcelona per delimitar exactament l'extensió que abraçaria i quines són les seves singularitats i necessitats.

Quan acabi l'anàlisi -que no té termini establert-, la Diputació i els ajuntaments afectats volen adreçar-se a la Generalitat per insistir en reclamar la declaració de Parc Natural, el qual la Diputació seguiria gestionant i seria el primer de la demarcació amb un àmbit marítim-terrestre. "Tindríem un àmbit de gestió molt més ampli i més protegit jurídicament, fet que ens permetria un treball homogeni", assenyala Herrera, que apunta a una qüestió de lògica: "Al final, les espècies animals no entenen que hi hagi límits entre les diferents àrees naturals del Penedès-Garraf".

"Més gent gaudint i vivint al parc"

En paral·lel al treball per ampliar fronteres, la direcció del Parc del Garraf també vol reforçar l'activitat econòmica dins aquest espai "perquè hi hagi més gent gaudint i vivint al parc". "Volem afavorir les activitats sostenibles per a què siguin rendibles, tant del sector primari com dels serveis", explica Herrera, que recorda que hi ha diferents nuclis i masies disseminades d'Olivella, Sitges, Begues i Olesa de Bonesvalls que estan dins l'àmbit protegit. "Però falten incentius per evitar l'abandonament", ressalta.

La Diputació té en marxa diversos projectes per facilitar ajudes a l'agricultura. Per exemple, un projecte amb INNOVI per conrear vinyes de varietats resistents a la sequera o els últims anys ha experimentat amb el conreu d'aliments autòctons, com els espigalls. En paral·lel, hi ha diversos pagesos, pastors i productors locals -com una empresa de melmelada- que desenvolupen la seva activitat dins el parc i als quals Herrera vol "posar més facilitats". També desitja promoure restaurants i activitats turístiques i d'oci que atreguin visitants amb un model sostenible.

Pel que fa a la sequera, Herrera lamenta que el Parc del Garraf és una de les zones de Catalunya amb més mortalitat d'arbres degut a la falta de pluges dels darrers anys, "i al fet que és un terreny càrsit, on hi ha moltes escletxes que fan difícil retenir l'aigua". "Hi ha tanta competència entre els arbres quan hi ha sequera, que és impossible que creixin", afegeix.

Tot i tenir indicis d'una àmplia mortalitat d'exemplars, la Diputació està fent ara un anàlisi per quantificar exactament l'abast dels efectes de la sequera. Herrera indica que aquest estudi permetrà "anar al detall" per saber quants arbres han mort, "però sobretot ha de servir per veure com encarem el futur davant un canvi climàtic marcat per una sequera extrema".