El Park Guell afronta la massificació amb una inversió d'uns 15 milions d'euros

El Pla Estratègic del Park Güell preveu reduir la massificació, incrementar l'ús social i millorar el seu entorn amb una inversió prevista d'uns 15 milions d'euros. Segons un comunicat de l'Ajuntament de Barcelona difós aquest diumenge, el pla, que va començar amb una primera fase del 2018 al 2022, pretén impulsar diverses actuacions per tal de millorar el retorn social del parc a la ciutat i seguir preservant el patrimoni arquitectònic i natural.



Concretament, les inversions previstes estan dirigides a millorar els límits del parc per tal que en facin més ús els veïns dels barris propers i a la protecció del patrimoni arquitectònic i natural.

Prop del 50% de les inversions que es faran en els pròxims quatre anys al Park Güell aniran destinades a actuacions vinculades a millorar els límits amb els barris del Coll, la Salut, Vallcarca i Penitents, el Carmel i Can Baró dels districtes de Gràcia i d'Horta-Guinardó.



En la mateixa línia es treballa amb la reducció de l'impacte per l'alta densitat de visitants i amb la millora de la mobilitat amb inversions pels accessos, cap a la venda exclusiva online, l'enfortiment del 'Gaudir més' i amb l'impuls del grup de treball de mobilitat com espai de propostes i presa de decisions.

Patrimoni natural i ús social

Pel que fa al verd i la biodiversitat, el pla inclou l'execució Pla Director de conservació i manteniment i del Pla director d'infraestructures i serveis per a la conservació del patrimoni natural i arquitectònic del parc. En aquest sentit, un 25% de la inversió es destinarà a la protecció del patrimoni arquitectònic i natural del parc.

Les inversions també aposten per l'increment de l'ús social del parc amb la creació del programa d'investigació i divulgació 'Fem Park'; l'impuls d'iniciatives per consolidar l'espai com un recinte cultural per a entitats dels barris de l'entorn; la creació de l'espai social i centre de treball Coll del Portell i amb la posada en marxa d'un nou discurs museogràfic, entre d'altres.



El pla tindrà continuïtat fins al 2026 i coincidirà amb els actes de commemoració del centenari de mort d'Antoni Gaudí i de l'inici de l'obertura del parc com a recinte públic.