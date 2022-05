El Parlament activa la tramitació de la nova llei pel català a l'escola i divendres es farà l'aprovació definitiva

El Parlament ha aprovat tramitar per lectura única la nova llei sobre el català a les aules. Durant el primer debat sobre la proposició de llei, ERC, Junts, PSC i comuns -els quatre grups de l'acord- han lloat l'entesa. La CUP ha avisat que "qui legisla és el TSJC", i Vox, Cs i PPC han criticat que el castellà no sigui vehicular.

La proposició de llei fixa que el català és l'idioma vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu i el d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut. També inclou que el castellà s'utilitzarà en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre, i que serà llengua curricular. El debat i votació definitiva sobre el text serà divendres. Els grups tenen fins avui a les 12 hores per presentar esmenes.

El text també apunta que l'ensenyament i l'ús curricular del català i del castellà han d'estar garantits i tenir una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius. També inclou que la presència de les llengües oficials "ha de tenir en compte la situació sociolingüística general, la dels centres i el seu entorn, els objectius de normalització lingüística i l'evolució del procés d'aprenentatge lingüístic".

Durant el debat parlamentari, la diputada del PSC-Units, Esther Niubó, ha garantit que la nova llei "millora" el sistema educatiu, i que "refà" un consens que s'havia "esquerdat" els últims anys. La parlamentària socialista ha afegit que l'entesa també trenca "la política de blocs", i permet un "millor compliment" de les sentències judicials. Niubó ha subratllat que les llengües no es poden defensar "unes contra d'altres", i que s'equivoca qui defensa el català contra el castellà, o a la inversa.

Vilalta (ERC): "Combatrem els que voldrien utilitzar la llengua de manera partidista per generar conflicte"

ERC ha aprofitat el debat per convidar la CUP a treballar per sumar-se al consens "des de la diversitat de cada grup parlamentari però amb la fortalesa de ser capaços de construir plegats". La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que ha remarcat també el paper del president del Govern en les negociacions, ha recordat que el Govern aprovarà un decret. Vilalta ha celebrat que l'entesa representa un 80% de la societat catalana, després d'haver treballat pel consens quan s'havia "diluït". I ha garantit que combatran "els que voldrien utilitzar la llengua de manera partidista per generar conflicte".

De la seva banda, la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha asseverat que el model d'escola catalana és un "bé a preservar", i que cal "fer front" a les ingerències judicials. Sales ha defensat que el consens per la nova llei "evidencia" les tres premisses que va situar Junts com a "principals": el català com a llengua vehicular, garantir la immersió, i protegir els docents amb acció política. "Hem fet un blindatge amb totes les garanties", ha assegurat.

Albiach (ECP): S'ha superat "les velles lògiques" amb un acord transversal

"Seguiran intentant tombar el model d'immersió lingüística. I no ho aconseguireu". Així s'ha expressat la líder dels comuns, Jéssica Albiach. La presidenta d'En Comú Podem al Parlament ha celebrat que l'acord pel català fa que sigui "un bon dia per a Catalunya", també perquè s'ha superat "les velles lògiques" amb un acord transversal de quatre grups. Ha remarcat que ha calgut "dos mesos de negociacions intenses, d'acords i desacords i de treballar a contrarellotge" i ha lamentat "la imatge de picabaralles" entre partits. Finalment, ha reclamat al Govern que treballi en el Pacte Nacional per la Llengua i que posi "més forces i imaginació" per fer el català atractiu per a tothom, ja que n'ha baixat l'ús social.

Al seu torn, el diputat d'extrema dreta Joan Garriga (Vox) ha qualificat el pacte de "trampós", perquè dona una "aparença de compliment" que és "totalment inexistent". Garriga ha lamentat que la nova llei no reculli el castellà com a llengua vehicular.



La CUP ha lamentat que "qui està legislant no són els diputats, sinó els membres del TSJC": "No hi ha cap fórmula màgica que permeti complir la sentència i alhora blindar la immersió". "Adapten la legislació a la sentència del 25%, és a dir, converteixen en llei la sentència", han reblat els anticapitalistes, que han afirmat que "el Parlament converteix el castellà en vehicular". La diputada també ha criticat que la proposició de llei "trasllada la responsabilitat als centres", precisament en un moment de gran "pressió judicial" i de l'extrema dreta. Finalment, la CUP ha criticat que el text obre la porta a la segregació escolar per raó de llengua.

Els retrets han continuat amb Carlos Carrizosa. El president del grup parlamentari de Cs ha qualificat la llei de "frau jurídic" i d'"imposició" a tota la ciutadania. El líder del partit liberal ha carregat contra el PSC, a qui ha acusat d'"apuntalar el règim nacionalista". Carrizosa ha advertit que Cs recorrerà el text "fins on es pugui", i que instarà les accions penals contra qui desobeeixi la sentència. També s'ha compromès a promoure "les reformes legals necessàries" perquè tota la societat sigui "lliure".

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha advertit el president del PSC-Units, Salvador Illa, que està "a escassos minuts de sumar-se a les astúcies i jugades mestres" dels independentistes "per saltar-se la llei". Els populars troben "greu" que els socialistes se sumin a la proposició de llei, perquè creuen que és "un subterfugi per no acatar la sentència judicial" sobre el 25% en castellà. També ha criticat que la proposició "utilitza d'escut" la comunitat educativa.