El Govern recorre el 25% de castellà a l'escola mentre busca el consens amb els partits per blindar la immersió

La resposta política a la sentència del 25% de castellà s’està treballant però segueix sense acabar-se de concretar. A nivell judicial, aquest dimarts el Govern ha fet públic que ha presentat un recurs de reposició contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per demanar-ne la suspensió i que la sentència no s’hagi de fer efectiva en els 15 dies, com reclamava el tribunal. Això suposaria haver de canviar els projectes educatius a poques setmanes del final de curs.

Aplicar la sentència ara, com demana el TSJC, significaria canviar el model a poques setmanes del final de curs

Paral·lelament, el Govern "ultima" les modificacions legislatives necessàries per protegir el model lingüístic dels centres. La portaveu, Patrícia Plaja, ha informat en roda de premsa que en els propers dies s’enllestirà un decret-llei per protegir tant el projecte educatiu dels centres com els equips directius davant dels tribunals. Es tracta d’una mesura diferent del decret anunciat fa dos mesos pel conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que desplega part de la Llei d’Educació i que no aplicarà percentatges de llengües. "L’opció de no fer res no es contempla. Seria regalar la victòria a aquells que volen atacar el català i acabar amb el model d’escola catalana", ha reblat la portaveu.



L’altra mesura estrella en què han estat treballant tant el Govern com els partits, però que està bloquejada, és la modificació de la llei de Política Lingüística, per la qual havien arribat a un acord ERC, JxCat, PSC i els Comuns però del qual finalment JxCat se’n va despenjar per falta de consens polític i amb les entitats. Els de Puigdemont van anunciar que traslladarien una proposta nova al Govern, en forma de decret.

Plaja ha evitat valorar-la -la van rebre aquest dilluns- tot i que ha confirmat que l'han rebut i ha apuntat que totes les aportacions són benvingudes. El contingut d’aquesta nova proposta podria ser inclòs d'alguna manera al decret-llei per protegir els centres al qual s’ha referit la portaveu.



Plaja ha assenyalat que la proposta que finalment tiri endavant "tindrà el consens de la totalitat del Govern", incloent els membres de JxCat, i no ha donat més detalls del contingut de la proposta del partit ni de la del Govern acollint-se a la voluntat de "màxima discreció" per assolir el consens entre els diferents grups. "És un tema de país, no dels grups o del Govern", ha remarcat. També ha apuntat que "hi ha marge" per modificar les propostes i assolir el consens.

Ultimàtum de 24 hores a JxCat

Però el temps comença a apretar abans que s'acabi el termini de 15 dies per executar la sentència, fixat en el 31 de maig. Per això, aquest matí ERC, PSC i els Comuns han donat 24 hores a JxCat per arribar a un acord sobre un text legal que hi doni resposta. Segons han explicat fonts dels tres grups parlamentaris a l'ACN, es tracta d'una "última oportunitat". Encara que la formació finalment no s'hi sumi, tenen previst forçar la convocatòria d'una Junta de Portaveus extraordinària perquè el ple previst per a la setmana que ve voti sobre aquesta qüestió.

Els grups no han volgut concretar si serà una reforma de la llei de Política Lingüística però han garantit que serà un text legal aprovat pel Parlament, perquè consideren que amb un decret del Govern, tal com proposa JxCat, no n'hi ha prou.