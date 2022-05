Òmnium es personarà contra la sentència del 25% de castellà a l'escola en la causa del TSJC

Òmnium Cultural es personarà com a part interessada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la causa per la implementació del 25% de castellà a les aules. Ho ha anunciat aquest matí el president de l’entitat, Xavier Antich, durant la celebració de la Festa Sambori: "Ens personem en defensa del conjunt d’alumnes i famílies del país, sense exclusions i independentment de la seva llengua materna, com a part afectada de l’execució de la sentència que són". L’objectiu principal, afirmen, és aturar la interlocutòria del TSJC i impugnar la doctrina que imposa percentatges en l'aprenentatge de llengües a l’escola.

Antich: "Ens personem en defensa del conjunt d’alumnes i famílies del país, independentment de la seva llengua materna"

L’organització considera que l’estratègia dels percentatges a les aules busca fracturar la societat catalana i que davant l’ofensiva judicial cal una resposta urgent. "Des d’Òmnium fem un pas endavant perquè considerem que cal esgotar totes les vies que tenim a l’abast com a societat civil, també les legals, per defensar el dret a una escola en català", ha assegurat Antich.

Alumnes i docents, a la Festa Sambori

1.100 infants i un centenar de docents de diversos centres educatius d’arreu de Catalunya han participat a la Festa Sambori, que Òmnium Cultural organitzava aquest divendres a Barcelona.



La Festa Sambori ha estat la culminació d’un projecte impulsat per Òmnium Cultural que fomenta l’emancipació cultural, el sentiment de pertinença comunitari i l’ús de la llengua catalana a partir del recull i la posada en valor de propostes audiovisuals, teatrals, literàries i/o plàstiques fetes per alumnes d’escoles i instituts de Catalunya.

L’entitat considera que l’edició d’enguany ha estat "un èxit" ja que al projecte Sambori hi han participat 11.187 alumnes de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de 154 centres d’arreu del país, que han presentat 249 obres d’autoria col·lectiva i en llengua catalana, produïdes durant aquest curs escolar. D’aquestes, 19 obres han estat mencionades per un jurat de referència en l’àmbit cultural.



A la festa, hi ha hagut tallers de circ, de teatre, d’audiovisuals, d’il·lustració, de graffiti, de música i literaris, tot amanit amb animació ambulant i música.

A la cloenda, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha agraït la tasca d’alumnes i docents pel seu compromís en la defensa de la llengua catalana i ha criticat que "seria un greu error" que institucions i organitzacions socials deixessin tota la responsabilitat als centres.



Des d’Òmnium Cultural reivindiquen que la immersió lingüística és l’únic model que garanteix la igualtat d’oportunitats i que precisament per això, Sambori constitueix un espai de creació cultural que vol fer de la llengua catalana "una eina per a l’expressió, promovent-ne l’ús social i el vincle emocional, combatent les desigualtats i la segregació escolar. Un espai que és més important que mai", ha puntualitzat Antich, durant la cloenda de la Festa Sambori.

Junts apunta a la desobediència però no aclareix la proposta

D'altra banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, confia que ERC veurà bé la proposta que presentarà la seva formació en els pròxims dies per blindar el català davant la sentència del TSJC que fixa un 25% en castellà a l'escola. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Rius ha defensat que encara queden dies per treballar i que aquesta qüestió "no necessàriament" ha de tenir conseqüències per la coalició de Govern entre ERC i Junts. En aquest sentit, ha assenyalat que hi ha acord per protegir el català però diferències sobre com fer front a la sentència judicial. Rius ha insistit que la reforma de la llei de política lingüística pactada entre PSC, ERC i comuns no serveix per donar resposta al 25% en castellà.

Rius (Junts): "No traspassarà la responsabilitat a les direccions i docents"

Rius ha admès que ERC, PSC i comuns tenen la majoria parlamentària suficient per aprovar al Parlament la reforma de la què Junts s'ha despenjat definitivament. Però ha insistit en posar la mirada en la proposta que diu que la seva formació presentarà en els pròxims dies i que "no traspassarà la responsabilitat a les direccions i docents". Segons ha explicat, primer presentaran la proposta al Govern "per lleialtat" i després l'enviaran a la resta de partits, a la comunitat educativa i a les entitats.

En tot cas, el portaveu de Junts ha defensat que no es pot modificar una llei per "adaptar-nos" a una sentència "injusta". I preguntat per la possibilitat de desobeir, Rius ha respost que la desobediència és sempre un "mètode legítim" però que hi ha d'haver consens i que "en aquests moments no hi és".



Un any després de l'acord entre ERC i Junts per formar Govern, Rius ha destacat que "hi ha hagut coses que han funcionat molt bé i d'altres que no han acabat de funcionar". En la llista de les que no han anat bé hi ha situat la taula de diàleg, la coordinació a Madrid i la falta d'un espai per decidir l'estratègia independentista.