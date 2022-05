Cambray demana "màxim consens polític, social i pedagògic" per fer front a la sentència del 25% en castellà

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha demanat "màxim consens polític, social i pedagògic" des de tots els fronts per fer front a la sentència del TSJC que fixa un 25% en castellà a l'escola. En el marc de la sessió de control al ple del Parlament, Cambray ha promès fer costat a les direccions dels centres amb "tot l'escut jurídic i legal". I, davant unes dades que no el satisfan, ha apostat per incrementar l'ús del català a l'escola a través d'un pla d'impuls i el Pacte Nacional per la Llengua. Per la seva banda, la CUP ha tornat a posar sobre la taula la reprovació del conseller per la seva gestió davant les vagues dels sindicats d'ensenyament.



El conseller s'ha referit a la sentència del TSJC com una "aberració política i pedagògica" i un "atac al model de país". I, davant d'aquesta situació, ha apostat per lluitar amb "totes les eines" presentant un recurs contra la decisió judicial.

Pel que fa a les negociacions amb els sindicats, Cambray ha dit que el departament ha fet fins a 5 propostes d'acord i que des del febrer els sindicats han deixat la cadira buida de les negociacions. A més el conseller ha negat que el Govern hagi trencat les negociacions unilateralment, tal com diu la CUP. Segons Cambray, el seu departament ha calendaritzat la resta de reclamacions dels sindicats i ha defensat que "no es pot fer tot alhora".



"Com a capità d'un vaixell que fa aigües, abandonarà el vaixell o es quedarà enfonsant-se amb ell?", ha preguntat la diputada de la CUP Nogay Ndiaye.