El Govern es "compromet" perquè el curs que ve es faci "més català" als centres educatius del que es fa ara. La portaveu, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'executiu posarà "tots els esforços" per incrementar l'ús de la llengua a les aules, després de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) donant un termini de 15 dies perquè s'apliqui el mínim del 25% del castellà a l'escola.

Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, Plaja ha posat com a exemples d'accions l'organització d'espais compartits al pati, al menjador i a través del lleure, amb formacions, activitats familiars, grups de conversa i activitats de lleure en català. El Govern ultima un "pla de xoc" i espera el nou decret per reforçar el model d'escola catalana. Educació ja va informar dilluns que recorrerà la interlocutòria del TSJC i que els centres no han de canviar els projectes lingüístics.

Aquest dimarts al matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reunit a la Casa dels Canonges el vicepresident, Jordi Puigneró, el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, i les conselleres Laura Vilagrà, Gemma Geis i Natàlia Garriga, per afrontar l'ordre sobre el 25% de castellà. La reunió ha durat de 8:30 a 9:30 hores, i s'ha produït abans del Consell Executiu ordinari de cada dimarts. Aragonès ha reunit així els departaments més directament implicats amb el tema.

Impuls a la reforma de la Llei de Política Lingüística

A nivell normatiu, una de les opcions que es contempla per garantir l'ús del català a l'ensenyament és reformar la Llei de Política Lingüística, una qüestió acordada fa setmanes entre PSC, ERC, En Comú Podem i Junts però que va aturar-se quan la darrera formació se'n van desmarcar arran de les crítiques de la CUP i de part de la comunitat educativa.



Ara les tres primeres formacions aposten per apressar-ne l'aprovació. En aquest sentit, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha apel·lat JxCat a la responsabilitat i ha reclamat "accelerar i culminar" la modificació de la Llei de Política Lingüística al Parlament "el més aviat possible". "La defensa de la llengua no pot esperar que JxCat es posi d'acord", ha afegit.

En una línia similar la portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, aposta per portar la reforma de la normativa al pròxim ple amb el "màxim consens" ja que, segons ha dit, la llengua és "un bé a preservar". Romero ha recordat als comuns que no hi ha majoria suficient per forçar que aquesta qüestió es debati al ple d'aquesta setmana modificant l'ordre del dia previst. Per a la portaveu del PSC, la modificació pactada inicialment amb Junts, ERC i comuns "dona resposta a la sentència" del 25% en castellà i ha lamentat que hi ha hagut un "fracàs polític" a causa del "buit de no fer política". "Junts ens va demanar temps, hem tingut empatia però es va esgotant", ha rematat.

En Comú Podem, directament, ha reclamat modificar l'ordre del dia del ple d'aquesta mateixa setmana per incloure-hi la modificació de la llei. "Fa temps que està registrada i no entenem que per subterfugis partidistes s'hagi volgut ajornar que tinguem aquest debat i que la proposta es converteixi en una realitat", ha expressat la diputada dels comuns Susanna Segovia, en referència a JxCat.

La CUP vol el cessament de Cambray

Finalment, la diputada de la CUP Laia Estrada ha acusat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, de ser "conciliador i pactista amb qui vol liquidar la immersió". "Reclamem que Cambray i el Govern siguin inflexibles amb qui vol liquidar la llengua i conciliadors i pactistes amb els docents però de moment s'està fent totalment al revés", ha denunciat la diputada, que ha alertat que hi ha "un greu problema" a la conselleria i al Govern i ha aprofitat per insistir en reclamar el cessament del conseller.