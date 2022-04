Els partits han tornat a ajornar la votació sobre l'acord per blindar la immersió lingüística al Parlament davant la sentència del TSJC que fixa el 25% de classes en castellà. En principi, l'acord polític entre ERC, PSC, Junts i En Comú Podem era portar aquesta qüestió a votació al ple de la setmana que ve. Però finalment la Junta de Portaveus no ha inclòs la reforma de la Llei de política lingüística al pròxim ple.

Segons fonts parlamentàries, Junts ha demanat més temps per poder arribar a un acord i s'ha decidit ajornar-ho fins al ple previst per a la setmana del 9 de maig. Els quatre partits van presentar inicialment un acord per reformar la Llei de política lingüística el passat 24 de març, però poques hores després Junts se'n va desmarcar i va demanar refer el text per ampliar el consens.

A banda de la CUP, diverses entitats, com la Plataforma per la Llengua, van rebutjar aquell dia l'acord anunciat pels quatre partits esmentats. De fet, fa unes tres setmanes gairebé 2.000 persones van manifestar-se a Barcelona en contra de la sentència del TSJC, però també de la reforma acordada de la Llei de política lingüística. La protesta va ser convocada per la plataforma Enllaçats per la Llengua, i també va reunir sindicats com la USTEC, la Intersindical, la COS o la CGT, entre d'altres organitzacions.

Neix la Plataforma Pública i en Català

Els sindicats USTEC, Intersindical, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la COS, la CGT i les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes (aFFaC) han impulsat la Plataforma Pública i en Català per defensar el català a l'escola. L'entitat s'ha presentat públicament aquest dimecres al Parlament, on havien convocat PSC, ERC, Junts i els comuns a una reunió, així com a la CUP, i a la que finalment només han assistit els cupaires. "Ens han menystingut", ha afirmat la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura.

La Plataforma reclama la defensa de la immersió i la retirada de la reforma de la Llei de política lingüística. La intenció era mobilitzar-se la setmana vinent, quan a la cambra s'havia de votar la proposta de reforma, però finalment la votació s'ajornarà almenys fins a la setmana del 9 de maig. Segons han explicat, la plataforma té com a objectiu principal la defensa de la llengua catalana als centres educatius, especialment en l'actual context derivat de la sentència del 25% de castellà a les aules i la proposta de modificació de la llei de política lingüística.