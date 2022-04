Centenars de persones es manifesten en defensa de la immersió en català a l'escola

La ciutat de Barcelona ha acollit una nova manifestació en defensa del català a l'escola però aquest cop s'ha centrat en el rebuig a l'acord que reconeix per primer cop el castellà com a llengua d'ús a les escoles i instituts catalans. La manifestació ha començat davant el Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume, amb diversos centenars de persones.



La marxa ha sortit a quarts de set de la tarda de la plaça Sant Jaume en direcció al Parlament de Catalunya, darrera d'una pancarta a la capçalera amb el lema: "Que no ens retallin la llengua. Escola pública i en català".



La protesta l'han convocat els principals sindicats d'educació, sindicats d'estudiants i Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.



(Hi haurà ampliació)