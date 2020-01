Concentració independentista davant del Parlament Europeu per acompanyar Carles Puigdemont i Toni Comín, que debutaran aquest dilluns com a eurodiputats, i per denunciar l'asbència d'Oriol Junqueras. Unes 300 persones han acudit a la concentració convocada per Omplim Estrasburg, que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, han estat reconeguts com a diputats. El líder d'ERC, però, és el gran absent de la jornada, ja que el Parlament Europeu va retirar-li la condició d'eurodiputat després que el Tribunal Suprem li negués el càrrec.



Els concentrats han fet crits de "Puigdemont, el nostre president" i "independència" a les portes de l'Eurocambra, on durant del matí han anat arribant els europarlamentaris de JxCat, Albert Batet i Josep Costa, i ERC, Diana Riba.

La gent sempre hi serà! pic.twitter.com/1nAy2X2xJ5 — Omplim Estrasburg - Comunicats (@OmplimEST) January 13, 2020

A la concentració també hi ha passat la delegació del Govern català que acompanyarà els dos líders independentistes. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que "és un dia de celebració però també de reivindicació" i ha mostrat el seu suport a Junqueras: "Som europeus i volem ser aquí, on es decideixen les coses".



Torra també ha aprofitat la compareixença per dirigir-se al Govern espanyol el dia que s'ha formalitzat la formació de l'Executiu estatal, a qui ha demanat omplir paraules com 'diàleg' i 'desjudicialització de la política': "Si no, estem falsejant el que la ciutadania desitja, que el diàleg sobre el conflicte polític de Catalunya sigui seriós i s'hi abordi el que el Govern de Catalunya defensarà: el dret a l'autodeterminació dels catalans, l'amnistia i la defensa dels drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya".



També ha comparegut davant dels mitjans el president del Parlament català, Roger Torrent, qui ha denunciat que Junqueras no pugui exercir com a eurodiputat a causa de la decisió del Suprem, tribunal al qual s'ha referit com a "cúpula del poder judicial ultraconservador i euròfob": "Les autoritats espanyoles el mantenen en presó il·legalment, no aplicant la sentència del TJUE que de manera molt clara diu que és eurodiputat i hauria d'estar en llibertat".



Torrent considera que aquesta decisió atempta contra els valors fonamentals de la Unió Europea, la separació de poders i la sobirania de la Cambra europea: "El president del Parlament Europeu i els seus diputats haurien de ser conscients que s'està posant en risc la integració de la Unió". El republicà també ha assegurat que presentaran un recurs de súplica al Parlament comunitari i, a més, portaran la decisió del Suprem al Tribunal General de la Unió Europea: "No defallirem perquè tenim raó".