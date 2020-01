Oriol Junqueras no podrà sortir de la presó, ni tan sols per viatjar a Estrasburg i prendre possessió del seu escó com a eurodiputat, aconseguit en les eleccions del 26 de maig. En dues resolucions donades a conèixer aquest dijous, la sala penal de Tribunal Suprem rebutja la seva excarceració i també la nul·litat de la sentència per la qual va ser condemnat a 13 anys de presó per sedició i malversació. Raona que no hi ha cap motiu per a tramitar un suplicatori davant el Parlament Europeu.



El Suprem sosté que el líder d'ERC ja no és eurodiputat, segons informen Júlia Pérez i Alejandro López de Miguel. La decisió, que s’ha pres per unanimitat, suposa ignorar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que establia la immunitat de Junqueras com a eurodiputat i instava el Suprem a demanar un suplicatori si volia mantenir-lo a la presó.



Per això, el Suprem acorda comunicar tant al Parlament Europeu com a la Junta Electoral Central (JEC) que la conseqüència de la condemna en ferm de presó és, d'acord amb la Llei Electoral, inhabilitar Junqueras com a eurodiputat. La immunitat de desplaçament reconeguda pel TJUE no era un "blindatge" enfront de la sentència que del judici al Procés, destaca l'alt tribunal. El TJUE va dictaminar a favor de Junqueras que la mera elecció dels votants atorga la condició d'europarlamentari i que havia de ser el Tribunal Suprem el que interpreti com s'aplica d'acord amb la legislació espanyola.



Aquest pronunciament de l'Alt Tribunal és el segon que s’ha anunciat durant el matí d'aquest dijous: el primer ha estat el rebuig d'una altra sala, aquest cop del Contenciós-Administratiu, a suspendre l'acord de la Junta Electoral Central sobre la immunitat de Junqueras. El Suprem ha rebutjat la cautelaríssima plantejada per la defensa del líder d'ERC, que va reclamar suspendre l'acord de la JEC del passat 3 de gener, quan l’organisme electoral va establir que Junqueras ha perdut la seva condició d'eurodiputat.



"No pot condicionar el desenllaç"



La Sala interpreta la doctrina del TJUE, i recorda que aquest tribunal ja va admetre en la seva sentència la possibilitat -amb caràcter excepcional- de mantenir la presó provisional. "Acceptada en la seva literalitat, en el seu esperit i en la seva integritat" la doctrina del TJUE, el Suprem conclou que no és procedent tramitar el suplicatori. El motiu: quan Junqueras va ser proclamat electe en acord de 13 de juny de 2019, "el procés penal que l'afectava havia conclòs i aquesta Sala havia iniciat el procés de deliberació".



"En definitiva", apunta la Sala, "qui participa en un procés electoral quan ja està sent jutjat, encara que finalment resulti electe, no gaudeix d'immunitat d'acord amb el dret nacional. No pot condicionar el desenllaç del procés ni, menys encara, el dictat de la sentència".

"No era ni és necessària autorització de Parlament"



La Sala que presideix Marchena també retreu a la defensa de Junqueras la seva "cridanera confusió" entre "la immunitat parlamentària i el que operaria com exempció jurisdiccional", un "error conceptual" que "llasta tot l'argumentari i les conclusions" extretes per aquesta defensa de la sentència del TJUE. "El Sr. Junqueras no gaudeix de cap exempció jurisdiccional que s'alci com a obstacle per impedir el seu judici", apunta.



A més, a l'adquirir la seva condició d'eurodiputat, l'exvicepresident de la Generalitat no gaudia d'immunitat de jurisdicció, només d'immunitat de desplaçament, en els termes establerts pel TJUE. "Aquesta modalitat de cap manera alliberava aquesta Sala del seu deure de dictar sentència, estigués lliure l'acusat o, com era el cas, es trobés en situació de presó provisional".

Tampoc se suspèn l'acord de la JEC



Aquests pronunciaments de la Sala Penal de l'Suprem es produeixen poc després que aquest mateix dijous una altra sala, aquest cop del Contenciós-Administratiu, hagi rebutjat a suspendre l'acord de la JEC sobre la immunitat de Junqueras. El Suprem ha rebutjat la mesura cautelaríssima plantejada per la defensa del líder d'ERC, que va reclamar suspendre l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) del passat 3 de gener, quan va establir que Junqueras ha perdut la seva condició d'eurodiputat. Tres dies després el Parlament Europeu va reconèixer a Junqueras com a eurodiputat en aplicació de la sentència del TJUE a l'espera de la decisió adoptada aquest dijous pel Suprem.