Cop de la justícia europea a l’espanyola. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat que Oriol Junqueras tenia immunitat des del moment en què va ser proclamat eurodiputat al Parlament Europeu, és a dir, des del 14 de juny, quan el seu nom va aparèixer al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Segons la resolució, aquesta immunitat comportava que se li hauria d’haver aixecat la presó provisional que tenia aleshores -estava sent jutjat al Tribunal Suprem- per poder assistir a l’Eurocambra per complir els tràmits establerts. Si l’alt tribunal hagués volgut mantenir la presó provisional, hauria d’haver demanat un suplicatori que hauria d’haver resolt l’Eurocambra.



Aquesta situació, però, no es va produir, perquè el Suprem va considerar que Junqueras no tenia la condició d’eurodiputat, i per tant, no gaudia de la immunitat, perquè no havia complert un seguit de tràmits dictats pel dret espanyol, com ara acudir a Madrid a jurar la Constitució. Uns tràmits que el president d’ERC no va poder fer precisament per la negativa del Suprem a concedir-li els permisos pertinents.

#TJUE : una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese momento de las inmunidades derivadas de tal condición + PRESS RELEASE #Junqueras https://t.co/0b08fa4nB4 pic.twitter.com/9si9E3WdYO — EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 19, 2019

La decisió del TJUE impactarà molt probablement en la situació de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Els dos primers també van ser escollits eurodiputats en les eleccions del 26 de maig i proclamats com a tals el 14 de juny al BOE, mentre que Ponsatí es convertirà en europarlamentària un cop es completi el Brexit i creixi el nombre de diputats europeus que corresponen a l'Estat espanyol. Com Junqueras, ni Puigmemont ni Comín van acudir a Madrid a jurar la Constitució, però segons la interpretació del TJUE, amb seu a Luxemburg, això no els treu la condició d'eurodiputats i, per tant, els garanteix la immunitat com a tals.



La resolució del TJUE segueix la línia del que fa algunes setmanes va indicar l'advocat general de la Unió Europea, el polonès Maciej Szpunar. Junqueras, per tant, hauria d'haver obtingut la immunitat abans que s'acabés el judici de l'1-O al Tribunal Suprem i, per tant, fos condemnat a 12 anys de presó per sedició i malversació.

Les reaccions a la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no han trigat a arribar. La més significativa segurament és la d'ERC, que pocs minuts després que es conegués ha fet un tuit per exigir la "nul·litat" del judici del Procés i la "llibertat immediata" de Junqueras.

‼ El TJUE dona la raó a Oriol @junqueras i reconeix que tenia immunitat.



Exigim la nul·litat del judici i la llibertat immediata! pic.twitter.com/uw8VHzml29 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) December 19, 2019

L'expresident Carles Puigdemont, un dels que pot beneficiar-se indirectament de la sentència sobre Junqueras, també ha celebrat la decisió del TJUE. En concret, ha manifestat que "encara queden jutges a Europa. Llibertat immediata per a Junqueras! El TJUE defensa els mateixos criteris que hem defensat contra el Parlament europeu i les autoritats espanyoles, que han intentat alterar el funcionament de la democràcia europea".